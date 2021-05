Christian Nodal: Quiénes fueron las novias del famoso antes de darle el anillo a Belinda

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de la vida privada de sus artistas favoritos, sobre todo porque se han mantenido más alertas a las actividades que han realizado durante la pandemia.

Tal como sucede con Christian Nodal, quien ha logrado destacar gracias a su música ranchera, así como su muy sonada relación con la “princesa del pop”, Belinda, quien también se encuentra inmersa en el área musical mexicana.

En este sentido, las personas suelen preguntarse más detalles sobre la vida del famoso cantante de “botella tras botella”; bien es sabido que actualmente mantiene una relación sentimental con Belinda y que pasan mucho tiempo juntos.

Nodal y sus relaciones pasadas

Su primer éxito más importante fue el lanzamiento de su sencillo titulado “Adiós amor” en 2016; esta canción que hasta la fecha es conocida y reproducida por sus miles de fans, logró cautivar al público mexicano pero también estadounidense.

Además, es importante destacar que los famosos se comprometieron en matrimonio el pasado martes 25 de mayo, generando así miles de reacciones y comentarios en redes sociales por parte de los millones de fans de ambos alrededor del mundo, pero también por parte de sus colegas, quienes se mostraron muy felices de dicho compromiso nupcial.

Bajo este panorama, las personas se preguntan acerca del pasado de los famosos, sobre todo en el caso de Christian Nodal, quien mantuvo relaciones sentimentales en el pasado, esto antes de dar el paso al compromiso para casarse.

Sus exnovias, antes de Belinda

Es por esto, que a continuación te presentamos quiénes han sido las novias del famoso, antes de darle el costoso anillo a Belinda, la “princesa del pop”:

Estibaliz Badiola

Uno de sus amores del pasado más intensos fue con esta joven, quien en una entrevista confesó que cuando inició su relación con Christian Nodal, aproximadamente en 2018, los dos estaban “muy jóvenes y recién empezaban su carrera”, lo que más tarde provocaría la ruptura amorosa entre ambos.

FOTO: Instagram

Julieta

Fue hace aproximadamente dos años, a inicios de 2019, que el mundo del espectáculo puso sus reflectores sobre Nodal luego de que se filtraron imágenes en donde él aparecía junto a una mujer de nombre Julieta.

A pesar de que sobre ella no se sabe mucho por no pertenecer a los medios del espectáculo, se sabe que su relación no duró mucho, por lo que este sería uno de los noviazgos más breves del cantante.

FOTO: Instagram

María Fernanda Guzmán

Se sabe que antes de andar con Beli, una de sus últimas relaciones fue con la modelo María Fernanda Guzmán, hija del futbolista Daniel Guzmán.

El amor entre ambos terminó a finales del 2019, sin un motivo aparente, aunque existen diversas versiones que indican que Belinda pudo inmiscuirse en la pareja.

FOTO: Especial



HFM