Maite Perroni rompe el silencio; esto dijo de su rompimiento con Koko Stambuk

Se Regalan Dudas es uno de los podcast más escuchados en México. Encabezado por la fotógrafa Ashley Frangie y la comunicadora Lety Sahagún, en este programa se habla de temas de la vida cotidiana, como el amor, el duelo, la pérdida, las relaciones a distancia y los corazones rotos. Después de seis temporadas de exitosas transmisiones, las conductoras del podcast decidieron invitar a Maite Perroni para que acudiera al tercer programa de este nuevo ciclo de pláticas. Sin embargo, la actriz utilizó este espacio para desahogarse y contar cómo ha sido su proceso de sanación después de terminar su relación.

Maite Perroni abrió su corazón y decidió hablar sobre su reciente ruptura con Koko Stambuk, el productor musical con el que mantuvo una relación durante los últimos siete años. En el capítulo "¿Cuándo es momento de dejar ir?", además de hablar sobre relaciones amorosas, amistosas, la toxicidad y algunos detalles de la vida personal de las participantes, el objetivo principal fue narrarle al público la experiencia de saber cuándo una relación ya no tiene futuro.

Maite Perroni y Koko Stambuk mantuvieron una relación por siete años. Foto: Twitter @telediariomty

¿Qué dijo Maite?

La actriz confesó que no fue hasta los 24 años que fue consciente de la posibilidad que tenía para elegir a su pareja sentimental y las características que esta persona debía tener, lo que incluyó diferentes duelos, pues se enfrentó a un proceso en el que debió cerrar ciclos con aquellas personas que, a pesar de formar parte de su vida, ya no tenía nada en común. Incluso, la actriz habló un poco sobre los vínculos tóxicos, mismos que empiezan a desequilibrar a quienes están involucrados y a tener la capacidad de destruir todo el amor o lo bonito que había existido en algún momento; algo que ella busca evitar en todo momento.

Además, dijo que hay que saber identificar los detalles por los los que la relación comienza a no ser sana y, aunque dijo que no es fácil y la situación puede representar mucho color, son estos momentos los que te impulsan a crecer y a convertirte en una mejor persona. ¿Cómo ha logrado esto? Con base en la empatía y en su intuición. De acuerdo con la también cantante, escuchar su voz interior es una de las cosas que más le ha ayudado a lograr llegar hasta el punto en el que se encuentra.

Cuando Ashley preguntó cuándo era el momento de despedirse de alguien y dar por terminada una relación, Maite confesó una verdad inesperada. "Les voy a contar algo que no he contado", con esas palabras inició lo que se convertiría en una de las noticias más impactantes del 2021. La exintegrante de RBD dijo haber terminado una relación de siete años y medio, situación que representó muchos retos no solo a nivel emocional, sino en otros aspectos de su vida.

Maite Perroni siempre se mantuvo muy hermética respecto a los detalles de su noviazgo. Foto: Twitter @LAURAGII

¿Por qué terminó su relación?

Aunque aseguró que en su relación no había nada tóxico, dijo que el ciclo había terminado, lo que desencadenó el "proceso adulto" de que ambos se sentaran a platicar sobre sus sentimientos y pensamientos. Sin embargo, aseguró que todo el proceso fue hecho desde el amor que existió entre ella y el músico, aunque también resultó complicado por la historia que habían compartido.

A pesar de lo doloroso de la despedida, la cantante también se refirió a su ruptura como algo sano y liberador, pues ambos estaban en lugares diferentes. Maite Perroni confirmó que su proceso de separación comenzó desde poco más de seis meses, pero decidió no compartirlo con la prensa o con sus fans por discreción y con el objetivo de proteger su vida privada.

aar