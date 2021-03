RBD: Estos son los SECRETOS que no sabías de la banda musical

RBD es una de las agrupaciones musicales que marcaron el siglo XXI, porque además de haber logrado tener un enorme éxito con la telenovela "Rebelde", la cual se emitió durante casi año y medio, la banda musical también consiguió enormes cosas que crearon todo un fenómeno en México, América y otras latitudes.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher von Uckermann y Alfonso Herrera tuvieron un enorme éxito al formar la banda musical que sin duda se convertiría en uno de los mayores hitazos de la primera década de los 2000, fecha dónde sumaron muchas cosas.

Hubo grandes logros, pero algunos problemas

La realidad es que estos seis jóvenes tuvieron muchos éxitos, discos de platino y oro, visitaron más de 20 países durante todo este fenómeno que duró casi cuatro años, después de que en 2008 se disolviera finalmente el grupo por convenirlo así todos y decidir que emprenderían sus carreras de tipo personal.

Algunos de ellos ya tenían recorrido en el mundo artístico, caso específico el de Anahí que sin duda era la más conocida junto a Dulce María, pero la sinergia entre los seis dio muchos frutos, incluso un noviazgo pero también problemas intergrupales que hasta el día de hoy han llegado a afectar.

Los secretos que seguro no sabías de RBD y sus integrantes

Uno de los secretos más importantes y mejor guardados había sido el romance que tuvieron Alfonso Herrera y Dulce María, situación que se destapó tiempo después, pero lo que nadie sabe es que el único integrante que no fue invitado a la boda de la cantante fue precisamente Poncho, esto debido a un acuerdo entre Dulce María y su esposo.

Otra de las cosas que seguro no te podrías imaginar es al personaje de 'Mía Colucci' sin ser encarnado por Anahí. La realidad es que la actriz y cantante explicó años atrás que en principio no había sido ella la elegida; sin embargo, se ganó a la producción y por ello formó parte de la telenovela y el grupo.

Otro de los secretos mejores guardados de la banda era que se planeó en su momento un documental sobre cómo vivía la banda, la telenovela, pero hasta el momento no ha podido salir, porque no se ha dado la oportunidad, señaló en su momento quien fuera el productor de dicha novela, Pedro Damián.

Y ahora, para este concierto que saldrá este domingo 28 de marzo "Ser o parecer", el que aparentemente no quiso estar por no volver a ser un "pop-star" fue Alfonso Herrera, se comentó en diversos medios de comunicación, pero el actor salió a explicar que fue porque tiene otros proyectos de forma personal que no le permitieron estar con la banda.

