Angélica Vale escapó de las garras de un depredador sexual cuando era pequeña; esta es la traumática historia

La violencia contra las mujeres en todos los ámbitos desafortunadamente es un fenómeno que ha permeado en la sociedad desde hace décadas. El cine y la televisión mexicana no ha estado exenta e incluso los casos ahí pululan. Un ejemplo de ello es Angélica Vale, quien recientemente reveló que de pequeña casi sufre abuso sexual por parte de un producto.

La actriz contó que cuando tenía tan solo 14 años un depredador sexual de la industria del entretenimiento le llamó para concertar una cita; sin embargo, le solicitó que no fuera acompañada por ninguna persona adulta. Afortunadamente no cayó en la trampa gracias a su familia.

Desde pequeña está en el medio (Angélica y su papá). Foto: Instagram.

Fue un momento traumático para Angélica Vale

La Vale contó que sólo rechazó la “oportunidad” y corrió con su abuela para contarle. Agregó que afortunadamente sus papás le inculcaron y advirtieron de estas situaciones, “a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un abuso”, confesó la mujer que se hizo muy popular por su papel en “Yo soy Lety, la fea”.

Angélica no quiso abundar en detalles acerca del nombre de la persona y si después fue insistente; tampoco se sabe si el agresor sexual abusó de jóvenes. Su caso no ha sido el único y respecto a la denuncia de abuso sexual de Frida Sofía en contra de su abuelo, Enrique Guzmán (quien es un gran amigo de la familia Vale), se negó a dar su opinión, pero dijo que “algunas se están aprovechando del tema”.

“No podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado, ni de lo que están diciendo, no podemos decir absolutamente nada. Lo que sí es que a Enrique Guzmán lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo sino con mis hijos, pero la verdad no queremos meternos en esos rollos”, mencionó la actriz y comediante.

msb