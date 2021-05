Alejandra Guzmán le habría pedido a su papá, Enrique Guzmán, ACABAR en los juzgados a Frida Sofía

Un nuevo episodio se escribe en el escándalo protagonizado entre Frida Sofía y su abuelo, Enrique Guzmán, pues la tarde de este jueves 20 de mayo, el cantante ratificó su denuncia contra su nieta, quien lo acusó como su presunto agresor sexual.

El escándalo

Todo comenzó cuando Frida Sofía concedió una entrevista con el periodista, Gustavo Adolfo Infante en donde señaló que fue agredida sexualmente por su abuelo cuando tenía cinco años de edad. Además, recordó que varios de los exnovios de su mamá también le hicieron tocamientos inapropiados.

Al día siguiente, Enrique Guzmán se presentó ante las cámaras de televisión y negó las acusaciones. Días más tarde confesó que procedería legalmente contra su nieta y el periodista de espectáculos.

Por su parte, Alejandra Guzmán compartió un video en donde contó que metía las manos al fuego por la inocencia de su padre. Le pidió a su hija que se acercara a su familia para aclarar el mal entendido.

Las demandas

Este día, Enrique Guzmán acudió a la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar para ratificar la denuncia contra su nieta, Frida Sofía.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el cantante confesó que Alejandra Guzmán le pidió que no la citara a declarar, pues no busca testificar contra su primera y única hija.

El cantante señaló que Alejandra Guzmán le pidió que hiciera lo que sea, pues estaba dispuesto a no sabes más de "esa niña": "No tiene más hijas, no quiere saber más. Ya no quiere saber nada de la niña", sentenció el actor.

Fiel a su estilo, Enrique Guzmán se dijo seguro de demostrar que Frida Sofía "miente totalmente" durante la primera audiencia. Hasta el momento la joven cantante no se ha pronunciando ante el nuevo capítulo que se escribe en su familia.

