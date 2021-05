Exatlón México: Doris está más ENAMORADA que nunca; escribe ROMÁNTICO mensaje para su pareja | FOTOS

Hace unos días, los seguidores del reality show Exatlón México expresaron su emoción después de que la competidora, Doris del Moral confesara que se dio una nueva oportunidad en el amor después de finalizar su relación de más de siete años que tuvo con Viridiana Pulido.

¿Qué ocurrió?

Después de finalizar su participación en Exatlón México: Titanes contra Héroes, la patinadora profesional abrió su corazón al confesar que puso punto final a su relación con Viridiana, quien poco se había convertido parte fundamental en su vida.

La noticia conmovió a todos los fans del reality show pues Doris del Moral y Viridiana eran una de las parejas favoritas, por ello, expresaron su tristeza, pero respetaron la decisión que tomaron ya que seguramente vendrían cosas mejores.

La pareja volvió a acaparar la atención después de que la destacada participantes de Héroes confirmara que inicio una nueva relación con Melannie González, famosa por el gran papel que realizó en la primera temporada de Survivor México en donde fue una de las finalistas.

Manda mensaje

Como era de esperarse, la noticia cimbró en los seguidores del programa de la televisora del Ajusco, por lo que Doris del Moral compartió un video contando que nunca le fue infiel a Viridiana Pulido con quien lleva una excelente relación, pese a que ya no son pareja.

La patinadora contó que las cosas con Menannie se dieron poco tiempo después de que ella entró a la soltería, pero por el momento se encuentra sumamente contenta y pidió que no se le cuestione por su nueva relación sentimental.

Publica fotografía

Para terminar con cualquier tipo de especulaciones, Doris del Moral subió varias fotografías en donde aseguró que la vida le dio un gran premio al coincidir y relacionarse con la finalista de la primera temporada de Survivor México.

Con cinco fotografías, la histórica competidora de Exatlón México señaló que se encuentra sumamente feliz y disfrutando de la vida con su nueva pareja sentimental, algo que fue aplaudido por sus miles de seguidores en Instagram.

"La vida tiene destinada cosas grandes para cada uno de nosotros, sin importar donde estés ni con quien siempre te pondrá a las personas correctas en los momentos adecuados y la vida esta ves me premio a mi, por conocer tal cual eres, siendo feliz y disfrutando de la vida como si cada día fuera el ultimo, te quiero tal cual eres y no te cambiaria ni un granito de nada, gracias por hacer desde el primer día que te conocí que mi sonrisa no se apagara", escribió.

iorm