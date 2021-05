Pati Chapoy responde a las críticas por entrevista a Enrique Guzmán: “No defiendo a nadie”

Pati Chapoy es una de las periodistas más destacadas en el medio del espectáculo, sin embargo, recibió fuertes críticas tras realizar una entrevista a Enrique Guzmán sobre las acusaciones de abuso que su nieta Frida Sofía realizó en su contra y que ahora los mantiene en un pleito legal.

La periodista de espectáculos realizó una entrevista a Enrique Guzmán en la que el cantante rompió en llanto y aseguró que no había abusado de su nieta, luego de ello la titular del programa "Ventaneando" recibió fuertes críticas en redes sociales: "Que pena que una periodista de tu talla, se preste para lavar la imagen de este personaje tan nefasto, ya no estamos en el siglo pasado".

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Pati Chapoy rompió el silencio y envió un contundente mensaje a quienes lanzaron críticas en su contra y aseguró que como periodista le dio lugar "al personaje" para una entrevista ante lo sucedido.

"Como periodista no me debo de involucrar en lo que le está pasando al personaje que entrevisto", dijo Pati Chapoy, quien aseguró que se sintió conmovida al ver a Enrique Guzmán romper en llanto en plena entrevista, "cuando tienes a tu lado a un hombre que niega las acusaciones que le están haciendo, está llorando porque está pidiendo que lo entiendan (...) Me conmoví, soy humana, soy una persona común y corriente, sí me sentí muy conmovida", añadió.

"No defiendo a nadie simplemente expongo lo que sucede. Hasta del día de hoy sigue la misma cantaleta, no me molesta y no me asusta, voy a seguir bloqueando a las personas que insultan ", dijo Pati Chapoy al responder sobre las críticas en su contra.

Frida Sofía amenazó a Enrique Guzmán y Pati Chapoy

Pati Chapoy reveló en entrevista que Enrique Guzmán habría hablado con ella antes de la polémica entrevista, el cantante le confesó que Frida Sofía le había hablado por teléfono para amenazarlo si no le pedía a su madre, Alejandra Guzmán, que le siguiera dando dinero.

La conductora aseguró que ha recibido amenazas de Frida Sofía tras la entrevista que realizó a su abuelo, Enrique Guzmán, y recordó aquella que realizó a la hija de Alejandra Guzmán en la que también ofendió a su madre, por este motivo dijo sentirse arrepentida por haberla realizado.

"Lo único que pensé fue cuando amor necesita Frida y Alejandra, es muy triste ver una situación de madre a hija en estas condiciones, no se vale porque hoy están aparentemente bien, pero si muere una de ellas cómo se van a sentir. Ojalá hablen, ojalá se comuniquen, pero es difícil que esa relación se vuelva a dar bien", dijo Pati Chapoy.

