Mario Bautista: La denuncia de abuso sexual en contra del youtuber se turnó a la Fiscalía de Guerrero

El año pasado, cuatro jóvenes acusaron a Mario Bautista por haber abusado sexualmente de ellas. Hasta el 22 de marzo, la denuncia penal en su contra había estado a cargo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Sin embargo, la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas de dicho estado envió a Acapulco la investigación correspondiente al caso.

El argumento principal por el que se turnó la denuncia a la Fiscalía de Guerrero es que los hechos ocurrieron en una finca de la colonia Condesa, en el municipio de Acapulco. En abril de 2020, el cantante invitó a cuatro de sus seguidoras que viajaron de Jalisco a Acapulco para conocer al cantante de 25 años.

Foto: Twitter @mariobautista_

¿Qué se sabe al respecto?

Poco después de que se diera a conocer el caso, Mario Bautista calificó los hechos como un mero chisme, por lo que no le dio suficiente importancia. Sin embargo, el caso continuó y ahora las indagatorias continuarán en Guerrero. En este estado se solicito instruir a un Agente del Ministerio Público Investigador para que realizara un análisis de las constancias que integran el expediente.

A mediados de 2020 el creador de contenido declaró que no estaba de acuerdo con hablar respecto a cosas que no son verdad, pues él hubiera dado la cara, pero no era el caso, razón por la que no se quiso involucrar. Sin embargo, las cuatro mujeres (tres de ellas menores de edad) presentaron pruebas de que Mario Bautista participó en la falsificación de documentos, engaño y uso de drogas.

Foto: Twitter @FernandaMonti20

¿Quién es Mario Bautista?

Mario Bautista comenzó su carrera como creador de videos en Vine, la extinta red social antecesora de TikTok. Gracias a su contenido logró acumular más de 100 mil seguidores en poco tiempo, cifra que fue aumentando con el paso del tiempo y que lo impulsó a iniciar su canal de YouTube.

Para 2014 comenzó su carrera musical gracias a Sony Music, casa encargada de su primer sencillo “Ven a bailar”. A partir de este éxito continuó con sus colaboraciones y para 2015 lanzó su segundo sencillo. Su primer álbum fue lanzado con el sello de Warner Music México. A principios de 2021 realizó una colaboración con Piso 21, una banda colombiana.

Foto: Twitter @giovannacgm_

