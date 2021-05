¡Confirmado! Heber Gallegos traiciona a Exatlón México; se une a Guerreros 2021

Faltan solo dos semanas para el estreno de Guerreros 2021 y ya ha sido confirmada la participación de otro integrante más del reality de Televisa; se trata de Heber Gallegos, cuyo nombre era uno de los más sonados para incorporarse a esta nueva temporada, la cual dará inicio el 7 de junio próximo. La notica fue confirmada luego que en la cuenta oficial del reality en Instagram fue compartida una fotografía en donde aparecen varios de los rostros que participarán, entre los cuales se encuentra el atleta.

Heber Gallegos, originario de Chihuahua, se dio a conocer con su participación en la tercera temporada de Exatlón México, reality de TV Azteca en donde era considerado uno de los favoritos para alcanzar la victoria y coronarse como campeón; no obstante, quedó como finalista y ocupó el segundo lugar de la rama varonil.

Si bien el exparticipante de Exatlón México aún no confirma su participación en Guerreros 2021, la historia que ha sido compartida en la cuenta oficial que el reality tiene en Instagram da por hecho su incorporación a la nueva temporada, por lo que con esto se aclaran los rumores que prevalecían en torno a él, luego que su RP diera algunas señales que iban en este sentido.

En qué equipo lo veremos

Aunque hasta este viernes no se ha emitido un comunicado o un anuncio oficial que confirme en qué equipo participará Heber Gallegos en Guerreros 2021, tal parece que formará parte del equipo “Cobras” y muy probablemente lo veremos como el capitán del equipo, sin embargo, la respuesta oficial llegará posiblemente en unas horas o quizá en el transcurso de los días previos al estreno del reality.

Tras darse a conocer la fotografía en la que Heber Gallegos aparece junto a otros competidores seleccionados para participar en Guerreros 2021, muchos internautas han demostrado su emoción y su satisfacción por esta decisión, ya que consideran al atleta como un muy buen elemento que ha demostrado su talento, capacidad y buena técnica en los retos en los que ha participado previamente.

Otros usuarios, no obstante, consideran su cambio de programa como una traición a TV Azteca y a Exatlón México, pero esta polémica no ha trascendido más allá de las redes sociales debido a que la decisión de participar o no corresponde a cada uno de los atletas y además no se les impide incorporarse a otros programas de televisión si así lo desean. Por eso ahora solo es cuestión de días para que el público pueda volver a ver a “Thunder”, como le decía Rosique a Gallegos, en acción.

