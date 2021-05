Carmen Armendáriz, una mujer arriesgada

Con más de 30 años de carrera ARRIESGAR como productora, Carmen Armendáriz se considera una mujer que arriesga y está en constante movimiento para no quedarse en una zona de confort, de ahí que esté acostumbrada a generar polémica con sus proyectos como sucedió con Te acuerdas de mí, luego de que escogiera a la actriz Fátima Molina como protagonista.

“Es una novela interesante porque tenemos actores que no son de Televisa, pero en rating nos ha ido bien, aquí en México y Estados Unidos, mis producciones siempre dan de qué hablar. Con Fátima tuvimos un problema, porque una persona se puso a hablar de ella sin bases, pero eso nos ayudó para que la gente le diera una oportunidad”, contó Armendáriz. Dicha producción llega a su fin este lunes 3 de mayo, una fecha poco común para el desenlace de un melodrama, pero ella se siente cómoda y segura de satisfacer al público que siguió la historia desde el principio. “No hago la programación, si me dicen vas el lunes, voy, es divertido, me gusta aventarme”, afirmó.

En todos estos años ha sabido moverse bien en una industria predominada por hombres. “Como mujer no me cuesta trabajo, siempre he producido cosas buenas, nunca he tenido algo que me dé flojera, desde los programas en vivo o las historias como ésta. Mi familia me pregunta cuándo voy a dejarlo, porque se descompone algo, y ahí estoy, pero no creo parar es algo que traigo en el ADN”, detalló.

Pese a su amplia carrera, aseguró que todos los días sigue aprendiendo cosas nuevas, porque es un negocio en constante evolución, desde las historias hasta en la tecnología, de ahí que ahora las protagonistas ya no sean esa mujer abnegada de los 60 o 70, sino trabajadoras y activas como el personaje de Molina en la novela.

En ese sentido, los consejos que le comparte a los jóvenes son: “Que le frieguen todos los días, tener paciencia y pensar las cosas dos veces para que no les gané la visera, que piensen con la cabeza”, finalizó.

Por Patricia Villanueva Valdez

PAL