Vadhir Derbez vivió experiencia paranormal al rodar la película “Exorcismo en el séptimo día”

Vadhir Derbez confesó que tuvo una experiencia paranormal en una de las locaciones en donde graba su más reciente película: Exorcismo en el Séptimo Día, producción con la cual el actor mexicano ha debutado en Hollywood; Vadhir además agregó que su reacción fue de mucho temor y aunque no había vivido algo parecido.

Durante una entrevista concedida a la revista Quien, el hijo de Eugenio Derbez aseguró en una de las casas en donde se graba Exorcismo en el Séptimo Día percibió una “vibra bien densa” durante las grabaciones que realizaban durante la noche: el actor narró que en una ocasión, mientras caminaba por el pasillo a oscuras, en el cuarto al lado suyo observó una puerta que se encontraba entrecerrada, momento en que escuchó un ruido.

Vadhir Derbez aseguró que por un momento pensó que solo era su imaginación, por lo que decidió no arriesgarse y tomó sus cosas y se dijo así mismo: "ya me voy chatos, pásenla bonito, buenas noches”, relató. Sin embargo, confesó que no fue el único, entre aquellos que laboraban en la producción del film, que había escuchado ruidos extraños, ya que otros testimonios también le comentaron que preferían no quedarse ya que percibían una “vibra medio pesada”.

Vadhir Derbez debuta en Hollywood como protagonista

Exorcismo en el Séptimo Día es la película con la que Vadhir Derbez ha debutado como protagonista en Hollywood; el fin destaca por ser una producción de género de terror en la que el actor mexicano interpreta a un sacerdote católico, quien además es aprendiz de exorcista.

La trama se sitúa situada en el año 1995 y gira en torno al padre Daniel García, interpretado por Vadhir, personaje que accede a convertirse en voluntario para realizar exorcismos, acción que se convierte en una especie de batalla personal para lidiar con los crecientes casos de posesiones demoníacas.

Con este objetivo, el padre Daniel García recibe el asesoramiento del padre Peter (Guy Pearce), quien se distingue por ser ya un exorcista experimentado; a pesar del miedo, el joven sacerdote encuentra fuerzas en su espíritu y la motivación de su profesión para convertirse así en lo que considera un defensor del bien. Exorcismo en el Séptimo Día se estrena el próximo 20 de mayo.

