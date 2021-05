Belinda se viste como torera y conquista corazones con ajustado look

Para no perder la costumbre, Belinda consintió a sus seguidores en redes sociales donde compartió una fotografía en la que se muestra vestida al estilo torero y provocó miles de suspiros pues además de lucir su escultural figura, la cantante mostró una faceta en la que se le aprecia atrevida y seductora.

Dicha fotografía fue compartida a través de su perfil de Instagram y la imagen corresponde a una sesión de fotos para una revista española. En la fotografía, la cantante de 28 años se aprecia vistiendo un entallado vestido de color negro que acentuó su estilizada figura y como complemento utilizó una chaqueta torera de color rojo que contrastaba a la perfección con el vestido.

En cuanto al maquillaje, Belinda se mostró discreta pues se buscaba resaltar el tono verde de sus ojos y lo consiguió a la perfección. Sin duda, lo que hizo espectacular esta fotografía fue la expresión facial de la cantante pues tiene una apariencia cautivadora y atrevida, además el detalle de morder la chaqueta torera enloqueció a sus fanáticos que no acabaron con los elogios.

Como era de esperarse, la publicación fue muy bien recibida por sus seguidores y hasta el momento, la citada fotografía acumula cerca de 300 mil likes y ha recibido miles de halagos por lo bien que luce.

Se reúne con Christian Nodal

Luego de pasar unos días separados, Belinda y Christian Nodal volvieron a reunirse en España, el cantante del genero regional mexicano expresó lo mucho que la extrañó con un tierno mensaje que acompañó con un atrevido video. En las imágenes se aprecia a la cantante dormir entre los brazos del sonorense, quien escribió “Eres mi hogar. Te amo y te extrañe como un loco”.

Cristian Nodal y Belinda tuvieron que separarse unos días pues el cantante tuvo que regresar a México por compromisos comerciales y a festejar el día de las madres, sin embargo, dejó entrever que no estaba tranquilo si no estaba cerca de Belinda pues confesó que no podía dormir sin ella por lo que tras esta publicación sus seguidores aseguran que finalmente podrá conciliar el sueño.

Belinda se encuentra en España debido a que protagoniza la nueva producción de Netflix "Bienvenidos al Eden" donde comparte créditos con Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Sergio Romo, entre otros, por lo que Christian Nodal decidió hacerle compañia mientras se realiza el rodaje.

CBC