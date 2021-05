Selena Quintanilla: La Reina del Tex Mex comenzó a cantar por CELOS

Es bien sabido que Selena Quintanilla, vocalista de Los Dinos comenzó a cantar a una edad muy temprana. Algunas de las biografías de la Reina del Tex Mex indican que tenía entre seis y siete años la primera vez que su canto inundó la habitación en la que se encontraba con Abraham y AB Quintanilla.

Sin embargo, lo que poco se sabe es la razón por la que la intérprete decidió comenzar a usar la voz que terminó por hacerla una leyenda dentro de la música texana y de la cumbia.

El mismo AB Quintanilla asegura en el documental "Eternamente Selena" que su padre decidió que sus hijos se convertirían en estrellas desde que estaban pequeños, por lo cual ni Suzette, Selena o él pudieron tener una infancia normal.

Sin embargo, en otras entrevistas, el músico ha narrado que esto no podría haber sido de no ser por los celos de la intérprete cuando era una niña. Según esta anécdota, Abraham Quintanilla llegó un día a su casa con un bajo que le regaló a su hijo para que comenzara a tocar.

Al ver que no había ningún regalo para ella, Selena tuvo una rabieta, por lo que tomó un micrófono en la habitación y comenzó a interpretar varias canciones. El patriarca de los Quintanilla escuchó esto y desde entonces se centró en que sus hijos cumplieran el sueño que no logró con un grupo al que llamó igual que un conjunto del que fue parte: Los Dinos.

De acuerdo con Abraham, desde ese momento sus hijos se dedicaron a interpretar canciones en el restaurante familiar, el cual tuvo que cerrar años después debido a que las finanzas no resultaron como querían.

La explotación del talento de los niños Quintanilla se convirtió en prioridad al punto de que Selena tuvo problemas en la escuela y hasta Marilyn Greer, una de las profesoras que le daba clase, llamó a los servicios infantiles para que arrebataran a la pequeña de su familia.

La niña llegaba extremadamente cansada al colegio, lo cual puso en riesgo su educación; sin embargo, la joven pudo graduarse y además estudiar administración de empresas en la Universidad de Miramar en California.

Pese a que no vivió una infancia normal, la cantante aseguraba no sentirse mal por las experiencias de las que se privó por tener una carrera musical que rompió fronteras.

"No puedo decir que perdí nada porque no sé cómo es para ir a un football game, un juego de basketball. No puedo decir que perdí porque nunca he ido", dijo Selena en el especial.