Selena estaría orgullosa: Chris Pérez inicia negocio con un producto que ambos amaban

Una de las máximas aficiones que tenían Chris Pérez y Selena cuando apenas era novios fue el comer pizzas. De acuerdo con lo que narra el músico en su libro "A Selena con amor", la Reina del Tex Mex podría comer sola una de tamaño mediano.

Si bien Quintanilla no nació en México, en casa sí tenía una influencia latina en cuanto a la gastronomía y un gusto por el picante. Ya sea su viudo, así como las producciones que se han hecho en su honor, se suele hacer mención de que la cantante era amante de los sabores fuertes.

La intérprete no gustaba de la salsa que se come en los puestos de tacos, pero sí sentía una particular afinidad por la salsa Tabasco, un producto que erróneamente se asocia con la República Mexicana.

¿Qué negocio pondrá Chris?

El consumo de esta salsa fue uno de los aspectos primordiales en la vida de ambos, ya que no había día en que no estuviera este ingrediente sobre la mesa de la pareja o en los restaurantes que visitaban.

Por esto, no es una sorpresa que uno de los primeros emprendimientos de Chris Pérez sea el desarrollar su propia línea de salsa Tabasco.

Para el primer lote, el músico incluso firmó personalmente todas las botellas a fin de convertirlas en un artículo de colección que solamente tendrán las personas que soliciten entrar en la preventa.

La popularidad de este producto fue tal que ya se han vendido todas las cajas con la firma de Pérez. Según lo que narró en su cuenta de Instagram, pasó dos horas con el plumón en la mano para poder cumplir con la promesa a sus clientes.

GDM