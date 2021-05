Laura Bozzo estalla contra Latin Lover y lo manda muy lejos

Esta mañana durante el segmento en donde presentan “Las Estrellas Bailan en Hoy” en el programa Hoy, nuevamente Laura Bozzo genera polémica al despotricar en contra de Latin Lover a quien le dijo de todo después de que esté criticó su actuación.

Todo comenzó por que Laura estuvo en desacuerdo con el tiempo en el que ella y su pareja pudieron ensayar, además se enojó porque ninguno de los coreógrafos estuvo al pendiente de su ensayo de esta mañana, por lo que “La abogada del pueblo” explotó en contra de todos.

Incluso a la nueva pareja retadora también les toco un poco de los insultos que lanzó Laura pues los llamó “Barbie y Ken” y aseguró que no está de acuerdo con el repechaje.

Laura vs Latin Lover

Pero sin duda alguna, lo más fuerte se lo llevó Latin Lover quien al dar su critica a Laura Bozzo y Carlos Bonavides, la “Abogada del pueblo” no pudo más y explotó en contra del exmiembro de Solo para mujeres a quien le dijo que no le importaba su opinión.

Y es que Laura Bozzo también llamó “fifí” y "fresa" a Latin Lover cuando este le pidió que no metieran elementos como el pregonar del “ropavejero” pues la polémica peruana aseguró que ella es del pueblo y seguirán metiendo ese tipo de cosas pues no se olvida de sus origenes.

Por otra parte y sin perder la cordura Latin Lover le pidió a Laura que pusiera más empeño por bailar bien, pero esto no le pareció a la polémica mujer y le contestó al juez que se volteara y no la viera bailar para que no sufriera.

bmz