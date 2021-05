¿Todo es actuado? Laura Bozzo rompe el silencio y revela toda la verdad sobre “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Desde hace varias de semanas el nombre de Laura Bozzo ha sido “sinónimo” de polémica ante sus presentaciones en al reality show del programa “HOY”, “Las Estrellas Bailan en HOY“, y aunque su actitud desafiante ha servido para mantener a la audiencia en sintonía, para algunos participantes y televidentes, los exabruptos de la peruana ya rebasaron los límites.

Recientemente más de uno se ha cuestionado si los pleitos protagonizados por la polémica conductora, son reales o de ficción como parte de una estrategia para incrementar el rating, pues nadie puede negar que la audiencia se incremente considerablemente, llegando incluso a cifras de hasta un millón 400 mil espectadores, lo que justamente ha levantado las sospechas.

En este sentido la polémica pareja de Carlos Bonavides reveló toda la verdad cuando se detuvo a platicar con los medios que la esperaban afuera de Televisa San Ángel, donde rompió el silencio y aclaró que siempre hace lo que le nace del corazón, por lo que de ninguna manera los conflictos están planeados.

¿Qué pasa con los pleitos con Lola Cortez?

Fiel a su forma de ser, la presentadora de televisión, no se anduvo con rodeos y confesó que los pleitos que ha protagonizado con la “jueza de hierro”, Lolita Cortez, han sido 100 por ciento reales: “Todas mis peleas con Lolita son 100 por ciento reales así como ha sido mi reconciliación con ella ahora”, aclaró Laura Bozzo.

Asimismo dijo que no sabe qué pasará o si se peleará con alguien después, pero aseguró que todo sucede por su propia voluntad y forma de ser, pues “yo no hago nada que no me salga del corazón”, afirmó.

SSB