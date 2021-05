Laura Bozzo sale regañada por Lolita Cortés en Hoy: “Me parece una vergüenza su actitud”

Laura Bozzo y Lolita Cortés, protagonizaron un nuevo desencuentro en el programa Hoy, dentro del concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy”, en el que la conductora es participante y la actriz es parte del jurado calificador.

El pleito inició después de que la conductora de origen peruano y su pareja de baile, el actor Carlos Benavides, realizaran su participación en la pista donde bailaron la canción conocida como “Los sonidos de la calle”.

Durante su número, la pareja no pudo lucirse debido a que se mostraron descoordinados y no presentaron movimientos novedosos que dejaran satisfechos a los jueces por lo que la conductora argumentó que no habían tenido tiempo de ensayar sus pasos y no tuvieron otra opción más que presentar esa sencilla coreografía.

El regaño de Lolita Cortés

Inicialmente, Bozzo se enganchó con Latin Lover, otro de los jueces de la competencia quien le pidió que pusiera más empeño y disciplina en sus coreografías, la conductora no recibió de buena manera las críticas por lo que Lolita Cortés tuvo que intervenir.

“Me parece una vergüenza, más que su baile, su actitud”, inició Lolita y mencionó que es una verdadera lástima que toda su disposición para el concurso que había mostrado en días anteriores se haya ido a la basura por no saber recibir las críticas su trabajo.

Cortés mencionó que le parece terrible su forma de dirigirse a los jueces por lo que le solicitó que sea más disciplinada y que piense antes de hablar debido a que ellos son las autoridades del concurso de baile y merecen respeto.

Laura Bozzo intentó replicar las declaraciones de Lolita Cortés, pero la también cantante se lo impidió y recibió en silencio las calificaciones de los jueces. Cabe mencionar que la pareja solo acumuló 10 puntos pues Andrea Legarreta los calificó con un 5, Latin Lover les dio 4 puntos y Lolita Cortés calificó su actuación con 1.

Por su parte, Carlos Benavides no intervino en el regaño y tampoco cuestionó las calificaciones de los jueces y solo se limitó a decir que pese a las adversidades continuará hasta el fin de la competencia con Laura Bozzo de pareja y adelantó que darán todo de su parte para ofrecer mejores coreografías.

Así fue el encontronazo entre Latin, Lola y Laura Bozzo ¡Zas! uD83EuDD2DuD83DuDE31uD83DuDE33 #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/feKxNS9hw7 — Programa Hoy (@programa_hoy) May 18, 2021

