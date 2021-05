Kylie Jenner presume abdomen de acero y conquista con look rebelde: VIDEO

La empresaria e influencer Kylie Jenner volvió a dejar a sus millones de seguidores en las redes sociales con la boca abierta al presumir su escultural figura y dejar ver su abdomen de acero en un sensual y atrevido look con el que sacó su lado rebelde sobre una moto.

Kylie tiene 23 años y es la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, pero no por ello la menos exitosa y reconocida, pues la joven se ha convertido en una importante influencer en temas de moda y estilo con sus productos de belleza, y ahora se rumora busca incursionar en el mundo de la moda con una firma de ropa de playa.

Aunque la joven también ha sido muy criticada por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, pues al igual que su hermana Kim Kardashian, posee una figura voluptuosa y son evidentes los cambios que ha tenido en su rostro con el pasar de los años, desde que se dio a conocer siendo una niña en el programa Keeping Up with the Kardashians.

Kylie Jenner presume cuerpazo

Jenner compartió este martes en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos en los que se le ve posando con atrevidos atuendos para una sesión de fotos, que según la información que dio en las publicaciones, se trata de un trabajo para una reconocida revista.

En las imágenes que Kylie dejó ver en su red social, donde s seguida por 233 millones de fans, se puede ver a la joven de 23 años luciendo un look rebelde, portando unos jeans deslavados que combinó con un top negro de transparencias y una brassier de color rosa debajo.

A tan sólo 1 hora de haber publicado las fotos y videos, la miembro más joven del clan Kardashian-Jenner ya ha generado 1.7 millones de "me gusta" y más de 8 mil comentarios, pues sin duda se trata de un atuendo con el que destaca y soba suspiros entre sus fans.

Noticias Relacionadas Kylie Jenner impacta a sus seguidores con un ajustado traje de animal print

Jenner conquista las redes con sus atuendos. Foto: Especial

kyog