Kylie Jenner revive la moda del cabello rosa; será el color de este verano

Durante los últimos meses, los tonos de fantasía en el cabello han ganado popularidad, especialmente gracias a celebridades que han decidido atreverse a experimentar nuevos estilos y nuevas formas de impulsar su ya conocida imagen. Tal es el caso de Kylie Jenner, famosa a la que ahora hemos podido ver con una transformación radical.

La empresaria, además de formar parte de una de las familias más controversiales del espectáculo, Kylie también se ha convertido en diseñadora de modas y en modelo, por lo que su presencia ha resaltado durante los últimos años. Con tan solo 23 años, la estadounidense atrae la atención de millones de mujeres que sueñan con parecerse a ella.

Foto: Instagram @kyliejenner

¿El rosa es su color favorito?

Su radical cambio de look ha causado impacto a nivel global, pues Kylie decidió convertir su característica melena en un algodón de azúcar tiñéndola de rosa, lo que ha servido como inspiración para todas las personas que buscan imitar su look. La más pequeña de la familia ya había recurrido a teñirse el cabello de rosa en distintas ocasiones, por lo que parece que este es el color que prefiere para lucir más guapa que de costumbre. Aparentemente, este tono será un arma recurrente siempre que Kylie busque impresionar a su audiencia.

La transformación ha sido celebrada por sus seguidores, mismos que en Instagram ascienden a 231 millones. Así que no debería sorprendernos que el look de la integrante del clan Kardashian-Jenner pronto aparezca en todos lados.

Se ha especulado que este tono de cabello también se deba a una estrategia publicitaria para impulsar nueva marca de cosméticos “KylieSkin”, misma que cuenta con tonos rosa pastel y algunos matices de blanco. Otra de las hipótesis es que la elección de tinte se debe a un amor por las características muñecas Barbie.

Foto: Twitter @KrisJenner

Influencia internacional

A pesar de que Kylie nunca ha salido de foco, su nueva imagen ha reafirmado que es una de las mujeres más hermosas y populares del mundo desde que inició su trayectoria como figura pública y hasta el momento, como una magnate de la industria cosmética.

Desde que tiene 10 años, la joven ha aparecido constantemente en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", mismo que le ha valido una fama internacional y gran popularidad en el mundo del espectáculo estadounidense.

Foto: Instagram @kyliejenner

aar