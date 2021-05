Miss Universo 2021: Concursante podría ir a la cárcel; teme regresar a su país

El desfile de trajes típicos fue algo que llamó poderosamente la atención de los jueces y el público de Miss Universo 2021, pues además de la polémica por algunos de los atuendos algunas de las participantes aprovecharon la oportunidad para denunciar algunas cuestiones políticas o sociales de sus países, este fue el caso de Miss Myanmar.

La candidata de Birmania, Thuzar Wint Lwin, aprovechó la gala celebrada la noche del domingo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Estados Unidos para denunciar la represión de la junta militar que se alzó con el poder tras un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.

"Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania. Como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido", dijo en un vídeo enviado para el certamen.

Miss Myanmar podría ir a la cárcel

Thuzar Wint Lwin de 22 años de edad corre el riesgo de terminar en la cárcel por las declaraciones que realizó durante el certamen de belleza. Además, en sus redes sociales ha expresado no estar de acuerdo con el gobierno y pide la liberación del líder civil, Daw Aung San Suu Kyi.

La joven, que se colocó como una de las favoritas en el Top 21 de Miss Universo, y durante el desfile de trajes típicos del que se coronó como triunfadora también desfiló con un cartel que tenía la leyenda “Oren por Myanmar”.

De acuerdo con el New York Times, la joven también ha participado en diversas protestas repartiendo agua a manifestantes de Rangún y donó sus ahorros a los familiares de las personas que fueron asesinadas.

Para ser parte de Miss Universo, Thuzar Wint Lwin tuvo que ocultar su identidad ya que tenía miedo de que su nombre fuera parte de la lista de las personas más buscadas o celebridades que tienen orden de arresto tras participar en protestas. Ahora teme por la seguridad de su familia y de volver a su país.

