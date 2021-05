Jaime Garza ya no tenía ganas de vivir, asegura su sobrina Mariana Garza

Hace unos días se dio a conocer que el actor Jaime Garza falleció a los 67 años, quien tenía diversos padecimientos como diabetes, sin embargo, su sobrina Mariana Garza aseguró que su tío ya no tenía ganas de vivir, pues ya se encontraba muy mal.

La exintegrante de Timbiriche aseguró que siente la pérdida de su tío, pero recordó que una noche antes de fallecer el actor habló con su madre, a quien le dijo "'ya, ya, ya, ya me cansé, ya'", refiriéndose a su vida.

"Yo sí creo que cuando tienes ese regalo, pues habla del ser humano que es, de la persona tan hermosa que es y que se le permite esa oportunidad de decir ya me voy, que se queden bien", expresó Mariana Garza.

Por otro lado, la expareja sentimental de Jaime Garza, Rosita Pelayo, confirmó lo que mencionó Mariana, pues dijo que el actor padecía una depresión profunda desde hace tiempo, pero todo era a raíz de la diabetes, porque le estaba causando estragos en su salud.

"Él tenía diabetes, lo habían operado hace como mes y medio, dos meses, de su pierna y él me dijo, todavía me contó ‘es que el doctor me dijo que si no me operaba, quizás perdía yo la pierna, y yo no puedo vivir ya, no vivo si me quitan la pierna’, ya dos piernas, dice ‘no, yo no puedo", detalló la también actriz.