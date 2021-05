Andrea Meza le responde a Ángela Aguilar tras felicitación por ganar Miss Universo 2021

Después de mucho tiempo este domingo se celebró uno de los eventos que detienen al mundo por un largo rato: Miss Universo, el cual lo ganó la mexicana Andrea Meza en una reñida competencia con otras mujeres hermosas y muy preparadas de todo el mundo.

Una vez que dieron a conocer el nombre de la originaria de Chihuahua como la rotunda ganadora, no se hicieron esperar las felicitaciones de sus allegados y claro, muchas figuras de la vida pública. De entre todas, destacó la de la cantante Ángela Aguilar, quien reprodujo el emotivo mensaje de la ingeniera ante los jueces cuando habló sobre la belleza en esta época.

"Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores que nos manejamos. No permitas nunca que alguien les diga que no tienen valor", fue el mensaje de Meza para todo el mundo, el cual le valió los aplausos de las personas presentes en el evento.

Asimismo, la hija de Pepe Aguilar, acompañó la frase de Meza con la foto del momento en que es coronada por la sudafricana Zozibini Tunzi, además de anexar la canción "Mexicana hermosa" de Natalia Lafourcade en colaboración con Los Macorinos.

Esta primera felicitación la realizó a través de su cuenta de Instagram, en una de sus historias, mientras que en Twitter, dio el siguiente mensaje: "Felicidades Miss Universo. Qué orgullo ver traer la corona a México".

Andrea Meza le responde el gesto a Ángela Aguilar

A pesar de la infinidad muestra de afecto que inundaron las redes sociales de Andrea Meza, la ahora Miss Universo se dio un espacio para responderle a la intérprete de "Dime cómo quieres", "En realidad" y "La Llorona" en la misma red socia.

"Muchísimas gracias por tu felicitación Ángela, toda mi admiración y cariño para ti, ¡Viva México!", le respondió en Twitter.

Y cómo no iba a ser motivo de emoción, si la corona de Andrea es la tercera que gana México a lo largo de la historia del certamen de belleza más famoso del mundo.

Muchísimas gracias por tu felicitación Ángela, toda mi admiración y cariño para ti. ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD Viva México uD83CuDDF2uD83CuDDFD — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

lhp