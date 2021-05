Ángela Aguilar manda FUERTE mensaje sobre la BELLEZA tras triunfo de Andrea Meza en Miss Universo

Ángela Aguilar, la hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, se ha posicionado como una promesa del talento juvenil en la música regional mexicana al igual que su padre, quien también ha sido reconocido por su música a nivel mundial, pues con sus éxitos musicales ha logrado cautivar a diversos seguidores.

Cabe recordar que la menor de los Aguilar puso el nombre de su familia en alto cuando fue nominada para los Grammy Latinos por Mejor Artista Nuevo y Mejor álbum de Ranchero/Mariachi por su álbum "Primero Soy Mexicana".

Bajo este panorama, Ángela Aguilar se ha definido y ha demostrado que es una líder de influencias, principalmente para jovencitas de su edad en México, pero también en Estados Unidos dentro del mundo de habla hispana.

Es por eso que recientemente ha sorprendido a sus fans, pues de la cantante del regional mexicano utilizó sus redes sociales para expresar un contundente mensaje respecto a la belleza.

Esto bajo el panorama de euforia que actualmente atraviesa México entorno a los certámenes de belleza tras darse a conocer el triunfo de la mexicana Andrea Meza dentro de la competencia más importante del mundo en este gremio: Miss Universo.

Fue el pasado 16 de mayo que se dio a conocer que México se ha convertido por tercera ocasión en el país del cual es originario la mujer que se lleva el título a la más bella del mundo.

Fue precisamente luego de la 69 Edición del certamen de belleza más importante, que ahora Ángela Aguilar ha mandado un mensaje respecto a la apariencia física, en el cual expresó su opinión respecto al tema.

A través de una instastorie, la hija de Pepe Aguilar aseguró que la belleza no radica solamente en nuestra apariencia física y en cómo nos vemos. Sino que enfatizó que desde su perspectiva la belleza radica en el espíritu de las personas, en el alma y en los valores que tiene la gente.

Es por eso que para finalizar su reflexión entorno a la verdadera belleza, Ángela Aguilar puntualizó que todas las personas deben considerar que sus valores son lo más importante para su belleza como seres humanos.

Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores que nos manejamos. No permitas nunca que alguien les diga que no tienen valor", expresó.