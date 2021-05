Entérate qué le tatuó Kourtney Kardashian a Travis Barker

Casi 4 millones de likes recaudó una serie de fotos y un video publicados por Kourtney Kardashian en su Instagram donde se puede ver a la mayor de las Kardashian, tatuando a su novio Travis Barker, baterista de la banda Blink 182. La pareja comenzó su relación en febrero de este año, y desde que iniciaron han causado gran polémica.

Ahora vuelven a estar en la mira, por la pequeña faceta de Kourtney como tatuadora. Esta no es la primera vez que expresan su amor con tatuaje. Hace unos meses se dio conocer que Travis se había tatuado el nombre de su nueva amada. Dado que Travis ha usado todo su cuerpo como lienzo, tuvo que tatuarse la palabra ‘Kourtney’ encima de otro que ya tenía en el lado izquierdo del pecho.

Además, en marzo, los fanáticos especularon que su tatuaje que dice: "¡Eres tan genial!", inspirado en la película de 1993 "True Romance", también fue un tributo a Kourtney, ya que incluía su letra.

Esta vez, el tatuaje que le plasmó la empresaria a Travis en el antebrazo derecho, dice la frase en inglés ‘I love you’ (Te amo). Es un tatuaje sencillo, con una tipografía cursiva y la letra original de Kourtney Kardashian. Por su parte, Travis comentó en la foto ‘Woman of many talents’ (Mujer de múltiples talentos), aunque sí se noten algunos errores en la técnica, aunque claro, después de todo Kourtney no es conocida como una tatuadora.

Shanna Moakle, ex de Travis Barker, se siente insultada

Desde un inicio, Shanna Moakle, exesposa de Travis Barker y madre de sus dos hijos, parecía que no estaba muy complacida con la noticia de la relación con Kourtney Kardashian, quien solía ser amiga Shanna, incluso, los hijos de ambas eran cercanos. Cabe destacar, que la familia del baterista fueron vecinos de la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

Ante la noticia del tatuaje, Shanna, ha hecho una declaración en la que expresa su enojo y considera “un insulto” que haya borrado el tatuaje de corazón con el nombre de Shanna, que había realizado Travis.

"A mis nuevos 'haters'. Para aclarar, dado que todos parecen conocer mi vida personal, mi ex puso un tatuaje de calavera sobre nuestras iniciales en su mano mientras su nueva chica miraba con amor. Eso se hizo con propósito e intención junto con publicaciones para tratar de insultarme a mí y a mi felicidad con mi nuevo hombre", dijo en un video publicado en su Instagram.

