Kourtney Kardashian ENFURECE a Scott Disick, su 'exesposo', por FOTO con junto a su nuevo amor

El amor está en en aire, pero sobre todo cerca de Kourtney Kardashian y su nuevo enamorado Travis Barker, para muestra el feed de Instagram de la hermana mayor de Kim Kardashian, aunque según algunos comentarios de gente cercana a la escandalosa familia esto no causa mucha felicidad en el ex de Kourtney, Scott Disick.

De acuerdo con el "soplón" Scott que es ex marido y padre de los hijos de Kourtney no se siente cómodo con este amorío y mucho menos con la imagen que la Kardashian compartió a través de su perfil de Instagram en la que nos muestra la intimidad que vive con su actual pareja. ¿Esto durará o habrá que prepararnos para un separación?.

Esos celos hacen daño al ex de Kourtney Kardashian

Desde enero de este 2021 se supo que Kourtney y Travis, de 45 años, estaban saliendo, y a pocos meses de que se dieran los rumores, ahora los famosos se dejan ver sin tapujos y demostrando su amor, como lo hicieron este lunes al dejarse ver en Instagram con una foto que causó revuelo en redes.

Según el canal E! el ex marido de Kourtney, Scott, no está muy contento con la relación de la Kardashian con el baterista de Blink-182 pues él se siente excluido lo que casi lo tendría en el olvido y ser olvidado hace enfurecer a cualquiera.

"Scott siente que están avanzando a toda máquina. Eso lo ha puesto muy incómodo."

Desde el pasado fin de semana la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" viajó a un lugar desconocido con Barker, lo cual quedó captado en los videos y fotos que compartió la pareja.

Y en medio del enojo del ex, a la Kardashian esto no le causó gran impacto y se dejó ver en un bikini de tono nude, y abrazada a su pareja de una forma muy íntima.

La celebridad tuvo la oportunidad de regresar a su ex. FOTO: Instagram

ar