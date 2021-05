Lupillo Rivera y Snoop Dogg estudiaron juntos, así nació su amistad y colaboración musical

Lupillo Rivera fue compañero de escuela se Snoop Dogg, así lo dio a conocer el hermano de Jenni Rivera durante una conferencia virtual en la cual habló sobre el estreno de “Grandes Ligas”, un tema musical en el que reunió a un selecto grupo de raperos y que pretende convertirse en una fusión histórica.

El cantante del regional mexicano declaró que estudiando juntos la preparatoria fue como nació la amistad que hasta la fecha mantiene con el rapero Snoop Dogg: “Snoop y yo estuvimos en la misma prepa y tomamos biología juntos. Es una persona que siempre ha apoyado la música mexicana, había escuchado la música de mi hermana (Jenni Rivera) y cuando escuchó ‘El pelotero’ le gustó”, declaró en el video el famoso artista mexicano.

El intérprete de “Que me entierren cantando” hizo referencia al tema “El Pelotero” ya que su nuevo material, “Grandes Ligas” fue inspirado en este éxito estrenado en la década de los 90. Ahora en el nuevo material musical Lupillo Rivera reúne a un selecto grupo de raperos con los cuales pretende hacer un “home run” comercial y destacó la “fusión histórica” que han realizado juntos.

“El que no arriesga no gana”

Lupillo Rivera, junto con Alemán y Santa Fe Klan, dieron más detalles del tema “Grandes ligas” durante una conferencia virtual, proyecto en el que también participan Snoop Dogg y B Real: “Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante”, indicó Rivera en la grabación.

Para el rapero Alemán este proyecto representó un reto musical, pero ante todo pensó que en este negocio el que no arriesga no gana y aseguro que era el momento adecuado para hacerlo: “El que no arriesga no gana. En Estados Unidos tienen una cultura y un amor al rap y ahora nos toca aquí (en México), es el momento adecuado de hacer una mezcolanza como esta. ‘Grandes ligas’ es un parteaguas para la cultura urbana”, sentenció.

Mientras que Santa Fe Klan, rapero guanajuatense, hizo énfasis en experimentar y no temerle a abrazar los diferentes géneros en el rap: “Mucha gente del rap no quiere cruzar las líneas del género. Yo respeto mucho el rap y todos los géneros, no tengo problema en mezclarlos”, explicó en la conferencia virtual. “Grandes Ligas” se estrena este viernes 14 de mayo.

