Cobra Kai despide a su alumna más joven; John Kreese lamenta su muerte

Martin Kove, actor que interpreta a John Kreese en la serie "Cobra Kai", realizó una publicación para despedirse de Jordan, una niña de nueve años que era fanática de la serie.

De acuerdo con lo escrito por el actor, la pequeña murió el pasado 11 de mayo y dentro del mensaje le deseó a la menor de edad un buen viaje.

A continuación, el intérprete colocó un mensaje escrito por el padre de la fallecida en el que la califica como una persona que amaba la vida y solía sorprender a los demás con el desinterés que tenía por las cosas materiales, así como las ganas que tenía de ayudar a los demás.

View this post on Instagram

Dentro del comunicado, el padre dio a conocer que la niña, donó sus órganos para que otros tres niños tuvieran una esperanza mayor ante la vida.

El padre de Jordan indica además que la camiseta favorita de la niña era la de "Cobra Kai" y que tenía un gusto muy grande por las artes marciales. Incluso, destaca que en casa solamente se le permitía hacer una pregunta sobre la serie al día, porque de lo contrario no dejaba de hablar de ella.

"No sólo he perdido a mi pequeña, he perdido mi pequeña mejor amiga, nos sentábamos y hablábamos durante horas sobre su futuro", es un extracto de lo escrito por el padre.