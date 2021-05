ARMY pide a Salinas Pliego que traiga a BTS; esta es la ÉPICA respuesta del empresario

La Ciudad de México y varios estados de la República están controlando la pandemia, y esto da la esperanza de que se retomen los conciertos próximamente. Por esta razón, ARMY volvió a alzar la voz para pedir que traigan a BTS a nuestro país.

En esta ocasión solicitaron apoyo de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más poderosos de México, pues es fundador y presidente de Grupo Salinas, la cual reúne a empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento, transporte, servicios financieros y comercio especializado, entre otros sectores.

Anteriormente, los fans de la agrupación ya habían solicitado al empresario Carlos Slim financiar un concierto de la banda surcoreana, la cual ha venido un par de veces a México, pero nunca ha dado un show en solitario; así que los seguidores de la agrupación se han mostrado muy animados para que este sueño se haga realidad.

Así respondió Salinas Pliego a una solicitud para traer a BTS

Un usuario de Twitter, arrobó al dueño de TV Azteca y le sugirió que trajera a la banda de k-pop con el siguiente mensaje: "@RicardoBSalinas ¿No le gustaría traer a la banda surcoreana más famosa del momento (@BTS_twt) a México? ¿O acaso le tiene miedo al éxito?”.

Aunque en algunas ocasiones este tipo de mensajes pasan desapercibidos, el empresario logró verlo, sin embargo, rechazó la idea. Con un sólo "No, no me gustaría” provocó las risas de algunos internautas y la molestia de otros.

Es de destacar que anteriormente Salinas Pliego ha causado mucha controversia en esta red social, pues constantemente responde los tweets en los que es arrobado o mencionado, ya sea que estén a favor o en contra de él.

ARMY y su poder en Twitter

Aunque esto es una dura respuesta, la realidad es que ARMY -nombre que reciben los fans de BTS- ha logrado muchas cosas por medio de la red social en Twitter, pues no hay que olvidar que en febrero hicieron que la Torre BBVA de la Ciudad de México se iluminara por el cumpleaños de J-Hope.

En tanto, actualmente se encuentran inundando la red social con el nombre del grupo, pues está nominado para varias categorías en los Billboard Music Awards 2021, y necesitan el apoyo de sus seguidores para llevarse el premio de Top Social Artist y Top Collaboration.

mfa