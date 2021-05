Ale Capetillo revela fuertes razones por las que dejó la casa de Biby Gaytán

Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, abrió su corazón y confesó por qué se fue a España y qué es lo que está haciendo en el viejo continente. Y es que la guapa mexicana además de modelo también es influencer. Lleva varios meses allá y hasta ahora era un misterio el proyecto que emprendió allá.

La joven de 22 años expuso que ya que ya tenía rato que quería salirse de su “burbuja”, de su zona de confort, porque dijo, si no le cuesta, no le saben las cosas, y como hija de Biby Gaytán pues tuvo muchas cosas que le llegaron de manera sencilla, pero ella ya no estaba conforme con esa vida, por lo que intentó probar suerte en otro país y así renunciar a sus “privilegios”.

Decidió ganarse las cosas con su propio sudor. Foto: Especial.

Pero en un principio no partió sola, junto con su hermana mayor, Ana Paula Capetillo, decidieron salirse de su casa e independizarse económicamente, así que comenzaron a rentar un departamento, pero al poco después decidió abrir por completo sus alas.

En enero planeaba ir a ver a su amiga a Madrid, España, en un viaje de dos semanas. Y se le ocurrió que Madrid podría ser una buena opción para comenzar su aventura, así que Ale Capetillo pidió la ayuda de su amiga para que le ayudara a conseguir trabajo y lo logró.

¿Qué hace Alejandra Capetillo en España?

Ahora sabemos que Ale Capetillo está trabajando en una empresa del ramo textil, se dedica a la producción de ropa y aseguró que es un buen acercamiento al mundo de la moda, que es algo que le apasiona mucho y cada día aprende cosas nuevas de ese mercado.

Alejandra sostuvo que esta experiencia le ha servido mucho porque poco antes de decidir mudarse a España estaba pensando lanzar su propia marca de ropa y luego de estar trabajando en la industria se ha dado cuenta de que no tenía ni idea de lo que pretendía hacer. Se quedará ahí más tiempo y cuando se sienta lista emprenderá un proyecto nuevo.

