Seth Rogen corta su amistad con James Franco por denuncias de abuso sexual

Los actores Seth Rogen y James Franco han sido buenos amigos desde hace mucho tiempo. Se creía que esa relación sería inseparable, y ha sido tan icónica como los lazos de amistad de estrellas populares como Matt Damon y Ben Affleck o Leonardo Di Caprio y Tobey Maguire, entre otras.

Ambos actores han trabajado juntos en diversas producciones como la popular película “Piña Express”, “This is the end”, “The disaster artist” y más proyectos en los que han colaborado.

Sin embargo, ahora se está desmoronando esa amistad y la relación laboral que tenían Rogen y Franco, debido a las múltiples acusaciones de abuso sexual que ha recibido James Franco.

Y es que ya habido varias ocasiones en que James Franco es captado teniendo conductas sexuales inapropiadas con mujeres. Hace unos años trascendió que intentó conquistar a una chica que conoció en Instagram, cuando ella tenía 14 años y él 35. Además, dos de sus ex alumnas, de su escuela de teatro Studio 4, lo denunciaron por acoso sexual y explotación.

Después se dio a conocer que el actor había llegado a un acuerdo con ambas jovencitas. Aunque también refirió que las acusaciones de las cinco mujeres que lo denunciaron son falsas; eso lo deja en entredicho ahora Seth Rogen, ya que ha declarado que no quiere volver a trabajar con Franco. Cabe destacar, que a Rogen lo han acusado de encubrir al depredador sexual.

En entrevista para un medio internacional Seth Rogen habló de esta situación y recordó unas declaraciones que dio anteriormente: “también miro hacia atrás a esa entrevista en 2018 donde comento que seguiría trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo”.

Estos comentarios de Seth Rogen, se dan luego de que en el 2018 defendiera a Franco y que incluso, bromeó con el tema en el famoso programa de comedia Saturday Night Live. "Decidí hacerle una broma a James Franco. Posé como una chica en Instagram, le dije que era muy joven. Parecía imperturbable. Tengo una cita para encontrarme con él en el Ace Hotel".

Pero hoy, está arrepentido de haberlo defendido y no darle importancia a dichas acusaciones: "Han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica".

AV