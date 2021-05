Henry Cavill fue rechazado de este papel por estar "gordito"

A pesar de tener un rostro atractivo y tener una complexión envidiable, al principio de la carrera de Henry Cavill le fue muy complicado encontrar algún papel que lo llevara al éxito, incluso en su constante búsqueda de castings fue rechazado de uno, supuestamente por estar "gordito".

Actualmente, Cavill es reconocido por dos papeles que le han dado una gran popularidad en todo el mundo: Superman y Geralt de Rivia, en The Witcher, incluso se ha ganado a millones de seguidores por su personalidad y su gusto por la tecnología.

En 2013, Henry Cavill sorprendió con su cambio físico al interpretar a Superman por primera ocasión. Foto: Especial

Algo por lo que muchas mujeres lo ven como un hombre sexy es por su musculatura, los rasgos de su rostro y su sonrisa cautivadora, lo que se ha vuelto característico de él y que roba suspiros.

Sin embargo, en 2005 cuando estuvo muy fuerte el rumor de que sería él quien interpretaría a James Bond en Casino Royale, pero el director Martin Campbell desechó la idea al considerar que era muy joven para el papel, en ese entonces Cavill sólo tenía 22 años, y terminó de destrozar la ilusión al decirle que estaba un "poco gordito".

De acuerdo con una entrevista que otorgó a Men’s Health, el actor británico relató cómo fue el momento del rechazo, debido a que para hacer el casting tenía que hacer una escena en un baño, en el que sólo usaba una toalla, pero al salir a escena el director Martin Campbell sólo se limitó a decirle: "Se te ve un poco gordito, Henry".

Henry Cavill lucía así en el 2005, cuando tenía 22 años, en ese momento tuvo un papel en Hellraiser: Hellworld. Foto: Especial

Acepta que no estaba preparado

Aunque después de ese rechazo se fue un tanto decepcionado de la situación, para Cavill esto sólo significó que tenía que prepararse más, pues él mismo aceptó que en 2005 no estaba listo, no se había preparado para interpretar al agente 007.

"No sabía cómo hacer dieta y entrenar. Me alegra que Martin me dijera algo así, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar", por lo que ahora se somete a entrenamientos casi mortales, debido a que no quiere ser recordado como un Superman o un Geralt de Rivia gordo.

Incluso, Cavill recordó que cuando estaba en la escuela recibió el apodo de "Fat Cavill", porque era un muchacho "gordito", pero el actor aseguró que en vez de sumirse en la tristeza y darse por vencido en el mundo de la actuación, prefirió entrenar arduamente hasta conseguir el cuerpo envidiable y realmente de acero que ahora tiene.

Daniel Craig obtuvo el papel de James Bond para Casino Royale (2006), en donde lució una musculatura impresionante. Foto: Especial

Desde hace meses se ha rumorado que Henry Cavill podría ser el próximo James Bond, debido a que Daniel Craig anunció desde 2019 sus intenciones por dejar el papel, el cual interpreta por última ocasión en "Sin tiempo para morir" (No Time to Die), filme que estaba programado para estrenarse en 2020, pero a consecuencia del Covid-19 se ha visto retrasado.

El mismo Henry ha dicho que aceptaría el papel sin titubear, pues no sólo se considera más preparado para encarnar a James Bond, también porque gracias a ese rechazo que sufrió en 2005 lo hizo ser alguien mejor en todos los sentidos, por lo que, comentó, sería un buen agente 007.

