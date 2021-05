Eduardo Santamarina "reclama" a Mayrín Villanueva por irse sola de vacaciones; ¿Se separarán?

Luego de que Mayrín Villanueva fue vista sola vacacionando se especuló que tendría problemas en su relación con Eduardo Santamarina, por lo que se llegó a mencionar que podría haber una separación, ante esta situación el actor reclamó a su esposa por irse sin él.

Por lo que ambos actores prefirieron hablar y aclarar la situación, debido a que su imagen se ha visto afectada por este tipo de señalamientos por parte de los medios.

Tanto Santamarina como Villanueva hablaron durante una entrevista para el programa de televisión Hoy, en donde ambos expresaron que su amor está más fuerte que nunca.

Incluso, a modo de broma, el actor "reclamó" a su esposa por haber ido sin él de vacaciones. "¿A dónde te fuiste que no me avisaste? Ahorita que lleguemos a la casa, yo no me enteré que te fuiste de vacaciones", dijo entre risas Santamarina.

Aseguraron que llevan una buena relación a pesar de que tienen trabajo y cada uno está en sus proyectos, por lo en el transcurso del día sólo se reúnen para compartir el momento de la comida, ya sé que ella vaya al foro o viceversa.

Los actores destacaron que mantienen una excelente relación con Itatí Cantoral, ex de Santamarina. "Por supuesto, ahí está María Itatí (hija de Cantoral) y Julia (retoño de Santamarina y Villanueva) que son super amigochas, íntimas, entonces se la pasa una en casa de una y la otra en casa de la otra, y ahí estamos todos", dijo el actor.