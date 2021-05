Rafael Amaya habla sobre sus adicciones y cuenta su experiencia en rehabilitación

Rafael Amaya ha vuelto a dar de qué hablar luego de su salida del centro de rehabilitación de Julio César Chávez, y tal parece que la salud mental del actor no está del todo bien debido a que hace un par de meses, presuntamente fue captado corriendo en las calles de Tijuana con presuntos delirios de persecución.

Sin embargo, actualmente reapareció conviviendo con el público este fin de semana luego de confirmar que se encontraba en rehabilitación por su adicción a las drogas.

Fue a través de un evento realizado en Anaheim, California, el protagonista de “El Señor de los Cielos” se mostró con buen semblante y feliz de poder participar en este evento organizado por su compadre Roberto Tapia.

Fue mediante una entrevista otorgada al programa Suelta la Sopa, el actor de 44 años confesó que su vida cambió completamente cuando reconoció que tenía un problema, esto mediante un proceso de rehabilitación en donde asegura se vive una experiencia difícil, pero gratificante cuando se tiene el apoyo de quienes le rodean.

“Todos me apoyaron en cuanto yo acepté que tenía una adicción y ya no me resistí a recibir ayuda”, dijo Amaya a los micrófonos de la emisión de espectáculos.