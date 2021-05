Carlos Bonavides asegura que negligencia en operación del busto de su esposa casi lo deja en la ruina

El actor Carlos Bonavides, quien interpretó a "Huicho Domínguez" durante más de 26 años, aseguró que perdió su patrimonio, luego de que inició hace 10 años un procedimiento legal en contra del cirujano plástico Porfirio Castillo, quien le realizó una operación de busto a su esposa, pero que resultó mal.

Ante esta situación, Bonavides exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo ayude a que se haga justicia, pues aseguró que él ayudó al tabasqueño durante su campaña. De igual forma, aclaró que el cirujano plástico ha logrado evadir a las autoridades, porque a pesar de las denuncias que pesan en su contra no ha pisado la cárcel.

"El doctor Porfirio es un delincuente, es un doctor que ya se le murió un niño en su consultorio, ese doctor debería de estar en la cárcel, pero como nosotros no ganamos nada con que esté en la cárcel, nosotros quisiéramos que nos indemnizarán por lo menos el 10% de lo que yo he gastado, tuvimos que vender la casa, tuvimos que vender dos camionetas, bueno, ¡terrible! […] llevamos (gastados) como 10 millones de pesos", expresó afuera de las instalaciones de Televisa.

De igual forma, el actor aclaró que aunque el cirujano Porfirio Castillo cuenta con una orden de aprehensión éste siempre ha dado dinero a cambio se seguir en libertad, por lo que recomendó a las personas que acuden a su consultorio que no lo hagan, porque, dijo, hasta "un niño murió en su consultorio".

Evidentemente molesto por la situación que enfrenta, Carlos Bonavides aseguró que la justicia en México no existe, porque a pesar de que confió en las autoridades éstas no le han cumplido, al contrario ha invertido todo su dinero en el cuidado de su esposa y para que el cirujano plástico acabe en la cárcel, pero no ha obtenido nada a cambio.

"La justicia en México no existe, no pelan, no les interesa, ¿cuál cuarto cambio?... ¡mis huev&%!, no hay justicia, no hay nada, no les interesa que la gente se muera, que la gente tenga estas deficiencias, les vale mad%$*, va uno, y unos licenciados nos bajaron dinero, o sea que la justicia no es expedita. Llamo al presidente Obrador, lo llamo porque yo le ayudé en su campaña, para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio", externó el actor.

