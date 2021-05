Ángela Aguilar: Estos son sus escándalos más fuertes en su corta trayectoria

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las exponentes de la música regional mexicana más importantes a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de gran relevancia que también le han permitido poner en alto el nombre de su país.

El talento de Ángela Aguilar corre por sus venas y es gracias a eso que a sus 17 años ya cuenta con una carrera impresionante, en la que destaca su participación en la ceremonia de los premios Grammy en 2018, donde interpretó “La llorona”, junto a Aida Cuevas y Natalia Lafourcade.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto para la cantante, pues además de perfilarse como una de las más grandes artistas de esta generación, también ha enfrentado situaciones polémicas, como la que atraviesa actualmente. Estos son los momentos más controversiales de su carrera.

Su presunto embarazo

Fue el año pasado cuando se desataron los rumores de un supuesto embarazo en la familia Aguilar y todas las luces apuntaban a Ángela, a pesar de que era menor de edad. Esta noticia ha sido una constante; sin embargo, la misma cantante ha confirmado que solo le interesa enfocarse en su carrera artística.

Foto: Instagram @angela_aguilar_

Cuando defendió a Alejandra Guzmán

Una de las situaciones más inesperadas para el público fue el posicionamiento de Ángela, quien no dudó en defender a Alejandra Guzmán después de que recibiera fuertes críticas por no querer hablar con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fue la hija de Pepe Aguilar quien aseguró que ningún artista debería dar entrevistas en los aeropuertos. Aunque tenía intenciones buenas al pronunciarse al respecto, la respuesta del público no fue favorable, por lo que la joven dijo que lo único que quería era pedir respeto para todas las personas.

La tacharon de “presumida”

Con casi seis millones de seguidores en Instagram, la cantante comparte fotografías de sus momentos más especiales e importantes, tal como ocurrió en 2018, cuando compartió con sus seguidores un collar de oro que se convirtió en una reliquia familiar. Este acto fue interpretado como presuntuoso por parte de los internautas, quienes aseguraron que era una “presumida”. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Pidió que no la nominaran a los premios Grammy

Una de las sombras que persiguen a la talentosa cantante es la afirmación de que ha logrado llegar hasta donde está gracias a su padre. Sin embargo, uno de los escándalos más fuertes a los que se enfrentó fue cuando solicitó que no la nominaran a los premios Grammy si no iba a resultar ganadora. El motivo de esta petición se basó en el argumento de que no quería que la ilusionaran y jugaran con ella, por lo que no estaba dispuesta a formar parte de la lista de nominadas. Foto: Twitter @NoblezaMagazine

Su interpretación del Himno Mexicano

La polémica más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando fue la responsable de entonar el Himno Nacional para la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Billy Joe Sanders. Las críticas en contra de la joven se basaron en decir que su entonación del símbolo patrio no fue la adecuada, lo que provocó la indignación en muchas personas. Foto: Instagram @angela_aguilar_

