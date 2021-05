Ángela Aguilar se enoja con su papá Pepe: “No me ayuden”, dice tras “defenderla”

La cantante Ángela Aguilar está en medio del ojo del huracán luego de interpretar el Himno Nacional mexicano previo a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez, pues los twiteros se enojaron por su interpretación por lo que de inmediato surgieron comentarios en su contra.

Al respecto su padre Pepe Aguilar salió en su defensa y aunque dijo que sí la regó porque interpretó el tema patrio como si hubiera tomado pastillas, había más cosas qué destacar esa noche que la manera como cantó.

Evidentemente molesto, el heredero de Antonio Aguilar, defendió a su hija, y dijo que sí tuvo presión, pues tiene 17 años, por lo que llamó a ver las cosas positivas como se realizó un evento en vivo tras más de un año, o el triunfo del “Canelo”.

Ángela se molesta con su papá por defenderla

Durante el video de defensa que subió Pepe Aguilar a sus redes, se alcanza a escuchar la voz de Ángela, quien pide que ya no la defiendan; entre la voz de su padre se escucha un “oigan, no me ayuden más. Gracias”.

La cantante se molestó con los comentarios de su padre que lejos de poner fin al revuelo causó más “arguende”, en palabras del propio Pepe Aguilar, quien se lanzó contra los detractores de su hija al decir que no sabían ni de lo que hablaban.

Y es que tras las fuertes críticas Ángela no pudo ocultar su molestia y pidió que pararan el tema, por lo que le pidió a su padre que ya no la defendiera; desde luego que esto causó más revuelo pues ahora se especula que la hija del cantante está molesta con él por este video.

Ángela no será multada por Segob

En medio de todo el escándalo la Secretaría Gobernación (Segob) salió a decir que no habrá sanción alguna para la cantante de 17 años de edad, pues no “contravino los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales”.

La Segob aclara que la cantante no alteró la letra escrita por Francisco González Bocanegra, por lo no habrá sanciones en su contra. Por su parte Ángela usó sus redes sociales para poner punto final a esta polémica.

La interprete de éxitos como “Dime cómo quieres”, agradeció el apoyo de todos aunque reconoció que sí tuvo entonaciones lentas, y dijo que fue un maravilloso regreso a los escenarios y finalizó su mensaje diciendo gracias a su público, los “angelitxs” por todas las muestras de cariño que tienen con ella. Como buena familia mostraron estar muy unidos en las buenas y malas. Foto: Instagram

dzd