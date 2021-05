Lucero y Mijares JUNTOS, todo sobre su reencuentro en concierto | VIDEO

Solo bastó para que Lucero pusiera un video en YouTube con el título “Mucho que contar” para que miles de sus fanáticos se emocionaran, pues sabían que algo que les debía la cantante era los detalles de su próximo concierto virtual.

Y es que no se trata de cualquier evento de streaming, es un proyecto en el cual trabaja a lado de su ex ex esposo, Manuel Mijares que se llevará a cabo el 22 de mayo y lleva por nombre “Siempre Amigos”.

En las imágenes se puede observar a “Lucerito”, como es llamada también muy simpática y relajada al hablar de dicho evento, de entrada compartió con sus fan cómo será la dinamia para comprar los boletos a través de la plataforma E-ticket.

La estrella confesó que se trata de un proyecto el cual se había pensado desde hace mucho tiempo y que funciona como un regalo para la ex pareja por todo el amor que en algún momento se juraron y que se ha convertido en una bella amistad que los mantiene unidos.

“Manuelito es mi amigo, es una persona a la que yo admiro, a la que respeto muchísimo, a la que quiero muchísimo y que tenemos dos hijos maravillosos, que es lo que más nos une, además de tantos recuerdos, tantos momentos, tantas buenas cosas que se pueden decir”, dijo.

La pareja lleva más de 10 años de separación, ambos tienen más de 40 años en el medio artístico, cuentan con millones de fanáticos juntos y separados, ahora regresarán al escenario para demostrar que un fracaso amoroso no tiene por qué ser malo y que además se sus hijos son buenos amigos.

La intérprete de “Electricidad”, dijo que el motivo de su reencuentro en el escenario no es para anunciar algo más y que tampoco han decidido continuar con su relación. “No es como ‘ah, entonces algo se traman’. No, lo que pasa es que somos amigos y la amistad es valiosa, es hermosa, es generosa”, puntualizó.

Adelantó que habrá muchas sorpresas y que las personas que los acompañen quedarán muy contestos con todo lo que han estado preparando y ensayando a lo largo de estas semanas, por lo que invitó a que todos los que faltan se sumen en estos días con su boleto.

GB