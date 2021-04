Netflix: Estas son las 3 MEJORES PELÍCULAS VIEJITAS que podrás disfrutar el fin de semana del 9 al 11 de abril

Vaya que la competencia entre las plataformas de entretenimiento vía streaming está dura, pues cada uno de los participando está sacando buenas cartas que pueden significar un gran número de usuarios que hinchen sus ganancias. En el caso de Netflix entro con todo en abril.

En otras notas te hablamos de los títulos de terror dedicados a los zombies que ya presentó; sin embargo, también apeló a la nostalgia con algunas películas viejitas. En este caso de te hablamos de títulos que fueron toda una sensación en su época: "Caracortada", "Los hijos de la calle" y "E.T el extraterrestre".

Estas joyas sin duda mantendrán a los usuarios encerraditos en sus casas sin pestañear, pues las temáticas son muy diferentes unas de otras: acción y la ciencia ficción de Steven Spielberg.

¿De qué tratan las películas?

"Caracortada"

"Scareface" o "Caracortada" es una película estadounidense de 1983, inspirada por el filme del mismo nombre de 1932, dirigido por Howard Hawks, cual fuente es la vida del gangster Al Capone. La cinta de Brian de Palma relata por su parte el ascenso y caída de Tony Montana (Al Pacino), un refugiado cubano ficticio que logra formar un imperio basado en el tráfico de drogas.

La cinta fue dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Harris Yulin, Paul Shenar y F. Murray Abraham.

"Los hijos de la calle"

"Sleepers" o "Los hijos de la calle" es una película estadounidense estrenada el 18 de octubre de 1996, basada en la novela del mismo nombre de Lorenzo Carcaterra.

Relata la historia de cuatro amigos que, durante la infancia, cometen un crimen por imprudencia y son enviados a la prisión para menores, donde son víctimas de brutales palizas y abusos sexuales por parte de varios guardias.

Tuvo como protagonistas principales a Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert De Niro, Minnie Driver, Ron Eldard, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Jason Patric y Brad Pitt. "Sleepers" (1996)

"E.T. the Extra-Terrestrial"

"E.T. the Extra-Terrestrial" o "E.T., el extraterrestre" es una película estadounidense de ciencia ficción de 1982 dirigida por Steven Spielberg, escrita por Melissa Mathison, protagonizada por Henry Thomas. Está basada en un amigo imaginario del propio director, creado tras el divorcio de sus padres.

Uno de los extraterrestre que están recogiendo especies de plantas en la Tierra, pierde la nave espacial que debe llevarle a casa. Elliott, un niño de una localidad cercana lo encuentra y se convierte en su mejor amigo. Desde entonces idean un plan para ayudarlo a regresar a casa, aunque no le será sencillo. "E.T. the Extra-Terrestrial" (1982)

