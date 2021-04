Enrique Guzmán MANOSEÓ dos veces a Verónica Castro; la actriz hizo todo para evitarlo: VIDEO

Después de que el día de ayer los internautas revivieran un video en el que se ve a Enrique Guzmán manoseando a Verónica Castro durante una entrevista, los usuarios de redes sociales volviendo a denunciar que esa no fue la única vez que el cantante se propasó con la conductora, pues retomaron otro clip en donde el rockero toca otra parte de su cuerpo.

Debido a que previamente la también cantante había tenido una mala experiencia con el intérprete de Tu Cabeza en mi hombro, ya que le había tocado su busto, esta decide usar un conjunto que tenía una armadura en la zona del pecho, pero, esto no fue impedimento parara que el padre de Alejandra Guzmán volviera a tocarla inapropiadamente.

En el video se puede ver a la conductora de Mala noche ¡no! llegando al foro y saludando a Enrique con un abrazo, este aprovecha la oportunidad y toca un poco más abajo de la espalda llegando a los glúteos.

La acción de la expareja de Silvia Pinal no pasa desapercibida por La Vero e inmediatamente le dice: “Se me olvidó cómo iba a ser la tocada de hoy... Yo nada más me tapé por delante pero a me agarraste por atrás”.

“Cada uno agarra como puede”, respondió el cantante, quien durante la entrevista hace una insinuación de que estuvieron juntos una noche antes.

¿Por qué están resurgiendo estos videos de Enrique Guzmán?

Este video difundido por la plataforma Chisme en Vivo se suma a la serie de imágenes que han subido diferentes usuarios tras las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía hizo en contra de su abuelo.

Muchos de estos clips los usan las defensoras de la hija de Reina de Corazones para argumentar que Enrique Guzmán ha tenido una actitud machista, violenta y agresora en contra de las mujeres.

