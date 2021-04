The Beatles: ¿En qué películas participaron los integrantes del cuarteto de Liverpool?

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cambiaron la historia de la cultura popular con su aparición en la escena musical en los años sesenta, sin embargo, no solo dedicaron su vida a sus carreras dentro y fuera de los Beatles, pues los cuatro integrantes del cuarteto de Liverpool también probaron suerte en el séptimo arte.

Si bien protagonizaron sus propias producciones como “A Hard Day’s Night”, “Help”, “Magical Mystery Tour” y “Yellow Submarine”, mismas que giraban entorno a la obra musical de la banda y que además fueron bien recibidas por el público, los legendarios músicos nos regalaron participaciones especiales en algunos largometrajes que quizá no conocías.

Los Beatles en el cine

Luego de alcanzar la fama mundial, John Lennon decidió poner pausa de forma momentánea a la grabación del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band para aparecer en "How I Won the War" como Gripweed, un personaje secundario en una película ambientada en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Tras ello, Lennon produjo un par de proyectos junto a su esposa Yoko Ono, sin embargo, no tuvieron éxito.

Por otro lado, Ringo Starr, quien ha reconocido ser gran fanático y conocedor del cine, apareció en muchas obras entre 1968 y 1981, siendo en "Caveman" donde interpretaría su papel más importante, Atouk, un cavernícola inadaptado que descubre, entre otras cosas, el fuego y la música.

George Harrison, por su parte, sobresalió por su faceta de productor en varios filmes, ya que contribuyó en la realización de documentales como "Raga", en el cual plasmó su amor, pasión e interés por la cultura de la India, su gente y la música, además de la producción del documental del ya icónico Concierto por Bangladesh de 1972.

Finalmente, el multifacético Paul McCartney se adentró en la industria cinematográfica en 1984, cuando escribió, produjo y actuó en "Give My Regards to Broad Street", la cual mostraba un día ficticio en la vida de McCartney. La última aparición de McCartney en un largometraje fue en "Dead Men Tell no Tales", la última entrega de la franquicia de los Piratas del Caribe en 2017.

La carrera de los Beatles en el cine ha sido extensa, y aunque quizá no ha sido la mejor en términos de recepción y recaudación, dejaron huella con cada una de sus participaciones.

JLRM