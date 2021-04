The Beatles: Así fue el día cuando conocieron a The Rolling Stones; ¿amigos o rivales?

En el mundo del rock siempre existirán dos bandos: los prefieren a The Beatles y los que gustan por The Rolling Stones. Esta discusión bizantina sobre quiénes son mejores nunca va a terminar, por suerte podemos escuchar las maravillas que las dos bandas británicas crearon dentro del mundo de la música.

Pero a más de medio siglo de su irrupción sobre la cultura occidental, ¿cómo fue el primer encuentro entre Beatles y Stones?. Todo sucedió la noche del 14 de abril de 1963 en el Crawdaddy Club, ubicado en Richmond, Reino Unido. En ese momento, el Cuarteto era un suceso en su país natal con dos canciones colocadas en el número uno: 'Please, Please Me' y 'From Me To You'.

Por su parte, The Rolling Stones eran una banda incipiente, por lo que tardaron más de un año para colocar una de sus canciones en la cima de las listas de popularidad. Mientras Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts se encontraban a la mitad de su presentación en el Crawdaddy, cuatro figuras aparecieron en las inmediaciones del escenario.

Encuentro con la historia

Estas siluetas pertenecían a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que se encontraban en medio de la multitud que bailaba al compás bluesero de 'Sus Satánicas Majestades'. El bajista Bill Wyman se percató de su presencia y se lo hizo saber a Charlie Watts (batería).

Una vez finalizado el concierto, los miembros de ambas bandas se encontraron tras bambalinas para terminar en el departamento que compartían Jagger, Richards y Jones. La velada continuó con la interpretación de viejos temas de blues. Fue el inicio de una amistad entre los gigantes británicos.

Una pequeña ayuda de mis amigos

A pesar de los rumores sobre una posible rivalidad, The Beatles y The Rolling Stones llevaban una buena amistad, al grado que Harrison recomendó al sello Decca ficharlos, lo que los hizo iniciar en el mundo profesional de la música. Por si fuera poco, John Lennon y Paul McCartney escribieron 'I Wanna Be Your Man', que se convertiría en la primer canción de los Stones en llegar al Top 10.

De esta manera se conocieron dos de las bandas más determinantes dentro de la música popular, figuras que traspasaron fronteras y se ganaron un lugar dentro de la cultura de Occidente.

Por RODRIGO CASTILLO.