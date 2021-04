Michelle Salas comparte su SECRETO para tener un ROSTRO PERFECTO, ¡No lo creerás!

Es bien conocido que las estrellas usan tratamientos y productos de belleza muy costosos, pero no Michelle Salas quien recientemente a través de Instagram compartió su secreto de belleza barato y natural.

Michelle Salas es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, actualmente tiene 31 años y es una de las más queridas así como mediáticas familiares de Silvia Pinal.

A través de su cuenta de Instagram la hija mayor de Luis Miguel compartió uno de sus secretos de belleza mejor guardados para tener el rostro perfecto. Seguramente tú también podrás lograrlo si miras bien en tu refrigerador.

Resulta que a pesar de su fama y fortuna, Michelle Salas recurre a una mascarilla de ingredientes naturales hecha a base de vinagre blanco, bicarbonato y yogurt griego natural. Sólo se necesitan dos cucharaditas de cada uno de los ingredientes. Se echan en un recipiente y los mezclas hasta que tengan una consistencia similar a la de la espuma. Ya que la mezcla está lista se procede a aplicarla en el rostro, donde se deja reposar por unos 15 minutos.

"Ojo, si tienen la piel demasiado sensible o se les pone roja, no les ponga demasiado vinagre y pónganle un poquito menos de bicarbonato (...) Otra cosa, no se la dejen puesta tanto tiempo. A lo mejor, en vez de 15 minutos, solo déjensela por 8 (minutos)", advirtió la bella Michelle Salas.