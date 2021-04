Miguel Bosé revela causas del fallecimiento de su mamá; no fue COVID

Luego de varios meses de ausencia en las redes sociales, el cantante español, Miguel Bosé, reabrió su cuenta de Instagram este fin de semana, tras asegurar que "no permiten la libre expresión pues ejercen la censura y el control de la información y los contenidos”.

Sin embargo El intérprete de "Amante Bandido", sorprendió a los internautas al revelar que ofrecerá su primera entrevista a la televisión española en mucho tiempo, particularmente en el programa "Lo de Évole", donde confesará detalles muy íntimos de sus adicciones,y de las causas de la muerte de su madre.

El avance que fue presen a través de la cuenta oficial del intérprete de "Don Diablo", ofreció un avance de la emisión que se dará a conocer el próximo domingo 11 de abril, misma que ha causado un gran conmoción entre sus seguidores por las respuestas del cantante.

Al confirmar que tenía entre cinco o seis años que no accedía a charlar con un periodista, Bosé respondió a la pregunta sobre lo que le está pasando a su voz;

“Mi voz, que va y que viene Ahora puedo hablar”, indicó el cantante español.

Poco después, se escucha a Jordi Évole, preguntándole al artista sobre Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé;"¿Tu madre tenía coronavirus?”, a lo que el cantante respondió tajantemente: “Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya”, sentenció.

Posteriormente, el intérprete hizo una fuerte confesión; "He vivido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia, y un buen día me desperté y dije 'se acabó'. He dejado todo, todo, todo hace siete años".

finalmente, en el adelanto del video, se escucha a Jordi preguntarle si con la edad se ha vuelto más conservador; “No, me he vuelto más lúcido”, puntualizó el cantante.

Por Agencia México

DRV