¡Se nos casa! Altair Jarabo revela con quién se comprometió

Altair Jarabo soltó una bomba en su cuenta oficial de Instagram. Sorprendió a sus seguidores no sólo con la noticia de que muy pronto contraerá matrimonio, sino que también reveló la identidad de su galán. Muchos de sus seguidores se dijeron tristes por verla comprometida, pero felices de verla contenta.

Altair Jarabo siempre había manejado su vida personal y sentimental con muchísima discreción, poco o nada se sabe de ella fuera de los papeles que interpreta en las telenovelas, por lo que estas noticias causaron mucho revuelo en redes sociales y en el mundo de las celebridades.

Se le ve muy feliz. Foto: Instagrma.

¿Quién es el afortunado que conquistó su corazón?

Se sabe que Frèdèric García, un empresario de origen francés y que es 20 años mayor que ella, es quien le roba suspiros. Altair asegura estar en el momento más feliz de su vida y así lo demostró en una tierna fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram y en la que se le ve un hermoso anillo plateado.

“Quiero compartirles una noticia muy especial. Frèdèric García y yo estamos comprometidos. Me caso con este hombre maravilloso”, escribió al pie de la postal, que en cuestión de segundos se llenó de me gusta y comentarios deseándole lo mejor en su relación.

Jarabo reconoció estar muy emocionada y no ve la hora de ya estar casada; sin embargo, no dio más detalles respecto a su boda, pero dejó en claro que se casará perdidamente enamorada: “Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por que lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Me hace la mujer más feliz… lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, dijo.

Hasta el momento es muy poco lo que se sabe sobre la relación de la guapa actriz y el empresario, por dichos de ella se conoce que se conocieron por una amiga en común y que desde la segunda cita supo que quería estar con él toda la vida. Ahora sólo queda esperar a ver si Altair revela la fecha y lugar de la boda.

msb