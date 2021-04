Ya se armó la CARAVANA para hacer enojar a ALFREDO ADAME ¿Dónde y qué día se realizará?

El carácter y exabruptos que genera Alfredo Adame, son directamente proporcionales a la felicidad que provoca en miles o millones de personas que todos los días se enteran, con algo de gracia, sobre alguna de sus reacciones o enojos. Y es que Alfredo Adame no pasa de largo para nadie, no, él sabe perfectamente como tener la atención de las personas y, sobre todo, cómo enfrentarlos.

Por esta razón, es que usuarios de redes sociales crearon un Evento en Facebook para, curiosamente, reunirse y realizar la "Caravana para hacer enojar a Alfredo Adame", es el título que lleva la especial invitación a todo aquel que deseé unirse.

Polémico con sus enojos en la calle

Como bien sabemos, recientemente Alfredo Adame comenzó campaña política para hacerse de un cargo de elección popular. Con su presencia en las calles y acciones de gobierno como promesa, Adame se ha envuelto, al final de cuentas, en dimes y diretes con personas que no están a favor de su perspectiva política.

Con el peculiar estilo que le caracteriza, Alfredo Adame no ha tenido pelos en la lengua y, mientras da alguna entrevista en campaña callejera, no se detiene para responder a los transeúntes o conductores que le griten alguna opinión. Esto ha dejado momentos muy peculiares del comunicador, actor y empresario, con su ya conocido "vas y ch... a tu madre" como un lema particular que ofende a muchos y hace reír a varios más.

Próximo 8 de mayo ¡Todos a la caravana!

Por todo lo anterior, la gente se ha organizado para crear el peculiar evento "Caravana para hacer enojar a Alfredo Adame" con el único fin de llegar hasta él, hablarle, hacerlo enojar y recibir de su parte alguno de sus floridos y ya conocidos insultos.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 8 de mayo. La cita es a las 12:00 horas (se reajustó el horario) y la ubicación del encuentro sería al sur de la ciudad, exactamente frente a Patio Tlalpan, con dirección en Avenida Insurgentes Sur número 4177, colonia Santa Úrsula Xitla, delegación Tlalpan.

Actualmente, el Evento en Facebook ya cuenta con casi 10mil personas que han respondido con el deseo de asistir. Si lo buscas con ese nombre, lo podrás encontrar.

maaz