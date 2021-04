¿Shakira se da a la FUGA? Tras acusaciones de FRAUDE la cantante confiesa que "dejará su casa": FOTO

Luego de que las autoridades de España declararan a Shakira culpable de fraude y evasión de impuestos, la cantante colombiana confesó en su cuenta de Instagram que ya estaba lista para irse de su casa.

La intérprete compartió una foto vestida con una falda blanca, un sweater a rayas, sneakers blancos y un cinturón en color verde, posando a un costado de su cama.

Junto a ella, reveló que tenía ya todo listo para escapar de la cuarentena, y que no podría estar más emocionada.

“Lista para salir de mi casa para ir a mi primera sesión de estudio en persona, para reunirme con algunos colaboradores increíbles gracias a las medidas de seguridad y las vacunas. ¡No puedo esperar!”, escribió junto a la imagen. Noticias Relacionadas ¿Shakira puede ir a la CÁRCEL? La acusan por defraudar 14,5 millones en España

Foto: Instagram/@shakira

El fraude de Shakira

Sin embargo, no todas las noticias fueron positivas para la colombiana hoy pues, de acuerdo con el sitio Quién, la Agencia Tributaria española emitió un informe en el que declara a Shakira culpable por un fraude fiscal de más de 17 millones de dólares.

El portar explica que esta cantidad corresponde a multas, recargos e impuestos, que la novia de Gerard Piqué no pago entre 2012 y 2014. De hecho, fue desde 2018 cuando se presentó una denuncia formal ante las autoridades fiscales del país de su pareja.

Según las investigaciones, la cantante declaró a las autoridades tributarias que no había permanecido en el país 184 días, y que por lo tanto no tenía una residencia fiscal y no debería pagar los impuestos correspondientes a esos años.

Pero, luego de analizar sus cuentas, encontraron que había usado algunos trucos como paraísos fiscales, para evitar que se registraran sus ingresos. Y, aunque ella usó su agenda de conciertos y compromisos en otros estados y aseguró que solo estuvo en España unas cuantas veces para visitar a su novio, la Agencia determinó que las pruebas no eran sólidas, y que sí tenía la obligación de cubrir las cuotas indicadas.

Quien sostiene que Shakira ya pagó las multas y recargos, pero el juicio todavía no termina.

acmg