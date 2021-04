Los mejores memes de La Mala Rodríguez creados por sus fans junto a ella

La Mala Rodriguez sube la temperatura en todos sus redes sociales. Publicó unas fotos en las que se le ve tomando el sol en bañador y sus seguidores perdieron la cabeza, hasta tal punto que hicieron memes como si estuviera con ella, además, muchos más le hicieron saber que tiene un físico increíble y que luce hermosa.

María Rodríguez Garrido, conocida como Mala Rodríguez,​ constantemente sube postales en las que presume sus curvas; posa con bikinis, lencería o vestidos que dejan muy poco a la imaginación. Ha demostrado ser una de las más guapas de Instagram, pues posee más de 1.2 millones de seguidores. Esta fue la publicación que hizo y dejó sin aliento a sus fans.

Siempre se quedan esperando la respuesta de La Mala. Foto: Especial.

Sus fans no se cansan de imaginar escenarios con ella y siempre hacen su mejor esfuerzo en Photoshop para hacer hilarantes memes. Prácticamente no hay post que ella suba que no reciba este tipo de imágenes como respuesta. Aunque ella no responde, ellos nunca pierden la esperanza de que algún día lo haga.

Algunos son muy chistosos. Foto: Especial.

El modelaje e Instagram no lo son todo

La bellísima española de 42 años prepara su próximo concierto, que se llevará a cabo el 25 de mayo en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y en el que presentará en formato unplugged su álbum ‘Lujo ibérico’, que se lanzó originalmente hace 20 años.

Recientemente también participó con Faithless, una agrupación británica que en la década de los 90 fue protagonista en las pistas de baile de todo el mundo. Esa banda combina elementos de house, trip-hop, dub con letras profundas y reflexivas.

La rapera española hizo junto al dúo británico la canción Necesito a alguien (I Need Someone), que está disponible en la mayoría de plataformas de música por streaming. Esta fue una colaboración inesperada. La Mala Rodríguez también trabaja en un libro, aún se desconocen los detalles.

