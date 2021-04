La Voz Kids: Belinda deslumbra con vestido rosado al estilo de Marilyn Monroe | VIDEO

Este lunes 26 de abril se realizó la gran final de “La Voz Kids 2021” y Belinda brilló a lo grande, pues además de que el ganador, Randy Ortiz, fue de su equipo la cantante lucio un vestido con que el que fue comparado con Marilyn Monroe.

Atuendo de Belinda

Durante la noche de este lunes Belinda demostró una vez más ser fan de la música y de grandes estrellas, una de ellas al parecer es Marilyn Monroe pues su vestido en color rosa con blanco fue comparado con uno de la famosa cantante.

El vestido que Belinda lució tiene un gran moño en la espalda al altura de la cintura, es strapless y en la caída de la parte trasera tiene detalles en capas que le dan vuelo a la caída.

El detalle que lo hace único y moderno, con un toque de rebeldía propio de Belinda, es que lugar de una larga falda -como el de Marilyn Monroe- la de este vestido es corta y en tono negro con detalles blanco.

Aunque también lució joyería como lo habría hecho la estrella de Hollywood, pues portó un collar a juego con una pulsera, similar a como lo usa la también actriz en la famosa película.

Vestido de Marilyn Monroe

El vestido que lució la estrella de Hollywood en la cinta “Los caballeros las prefieren rubias” se volvió un ícono de la moda e inspiración para los nuevos diseñadores, como muchas de las cosas que vestía la actriz.

El vestido que usó Monroe durante su interpretación de "Diamonds Are a Girl's Best Friend" se vendió por la cantidad de 310 mil dólares durante una subasta organizada por la casa Profiles in History.

Vestido de Marilyn Monroe. Foto: Pinterest

