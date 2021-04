Kourtney Kardashian y Travis Baker causan revuelo en redes con romántica foto

Hace unos meses la socialité Kourtney Kardashian confirmó a través de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram su relación con el baterista del grupo Blink-182, Travis Baker, con quien recientemente causó revuelo al dejarse ver en redes en una romántica imagen.

Kardashian cumplió recientemente 42 años y fue celebrada por su pareja, quien en redes sociales compartió una serie de fotos en las que se les ve besándose y festejando a la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, Quienes no han dudado en mostrarse muy cariñosos y enamorados.

Con las imágenes que ambos comparten en sus cuentas oficiales, dejan claro que la relación va "viento en popa" y que a pesar de la polémica que ha causado su noviazgo, ellos han decidido disfrutar de su compañía y amor.

La pareja se muestra muy cariñosa. Foto: Especial

Kourtney y Travis encienden las redes

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" viajó a un lugar desconocido con Barker este fin de semana, y en las imágenes se puede apreciar que se encuentran en un lugar desértico, pero con paisajes hermosos, lo cual quedó captado en los videos y fotos que compartió la pareja.

Desde enero de este 2021 se supo que Kourtney y Travis, de 45 años, estaban saliendo, y a pocos meses de que se dieran los rumores, ahora los famosos se dejan ver sin tapujos y demostrando su amor, como lo hicieron este lunes al dejarse ver en Instagram con una foto que causó revuelo en redes.

La Kardashian causó gran impacto entre sus millones de seguidores por el atrevido look que luce, pues se deja ver en un bikini de tono nude, y abrazada a su pareja de una forma muy expresiva.

Kourtney dejó a sus fans con la boca abierta con su atrevido look. Foto: Especial

kyog