Billie Eilish estrenará nuevo disco, ¿volverá a romper récords?

Billie Eilish, compositora y cantante estadounidense, saltó a la fama cuando solo tenía 13 años y un año después, se convirtió en un fenómeno viral después de lanzar un video musical en YouTube. Para 2017, ya había publicado su primer EP, producido por su hermano Finneas O’Connell.

No fue hasta 2019 cuando salió su primer álbum de estudio, mismo que le valió un Grammy al álbum del año y uno más al mejor álbum de pop vocal al año siguiente de publicarse. Hasta el momento, la cantante acumula cinco premios Grammy, uno de ellos por ser la mejor nueva artista.

¿El título de su nuevo disco?

Después de una pausa en su carrera, Billie ha paralizado las plataformas digitales, gracias a que compartió un avance de lo que parece ser su nuevo tema. Al respecto, se especula que podría ser una de las próximas novedades musicales.

De acuerdo con Variety, el presunto título del sencillo (Happier than Ever) también podría ser el nombre del segundo disco de la compositora. De acuerdo con esta información, el álbum podría estarse publicando el 30 de julio, lo que han confirmado los pósters que se colocaron en algunas ciudades de Londres.

En el avance del sencillo podemos ver a la cantante con su nuevo look, portando una cabellera rubia que también impresionó a sus seguidores de Instagram hace algunas semanas. El tema “Happier than Ever” podría significar un nuevo avance del segundo álbum de Eilish, uno de los más esperados del año.

Happier Than Ever pic.twitter.com/vaIbjfIvEb — billie eilish (@billieeilish) April 26, 2021

Se cree que el nuevo sencillo será un clásico

Tanto los fanáticos como la industria musical está esperando un nuevo récord en ventas por parte de la cantante, quien vendió cinco millones de unidades con su primer lanzamiento. Hasta el momento, ninguna lista de canciones ha sido revelada.

Si nos dejamos llevar por el sonido de lo que nos reveló la publicación de Billie Eilish, “Happier than Ever” podría convertirse en una de sus canciones más icónicas, hasta llegar a posicionarse junto a temas como “My future”, “I love You” o “Whish you were gay”. Aunque todo podría cambiar. Esperemos pronto más sorpresas de la artista.

aar